Gazimağusa’da su kesintisi

Gazimağusa Belediyesi, arıza nedeniyle kent geneline bugünden itibaren su verilemeyeceğini duyurdu.

Gazimağusa Belediyesi’nden yapılan açıklamada, Gazimağusa’ya su taşıyan ana hattın, Yeniboğaziçi bölgesinde kalan kısmındaki bir noktada arıza meydana geldiği, onarıma bugün başlanacağı ancak onarım süresince Gazimağusa’ya bağlı tüm yerleşim birimlerine su verilemeyeceği kaydedildi.

Vatandaşlara suyu tasarruflu kullanması çağrısı yapıldı.