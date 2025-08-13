Gazimağusa zeytin hasadı başlama tarihleri belirlendi
Gazimağusa'da , 2025 yılı zeytin hasadı başlama tarihleri belirlendi.
A+A-
Gazimağusa'da , 2025 yılı zeytin hasadı başlama tarihleri belirlendi.
Gazimağusa Kaymakamı Özden Keser’in açıklamasına göre, Gazimağusa'da 2025 yılı “Gemlik Zeytin Hasadına” başlama tarihi 1 Eylül Pazartesi, “Yerli Zeytin Hasadına” başlama tarihi ise 15 Eylül Pazartesi olarak tespit edildi.
Açıklamada, belirtilen tarihlerden önce zeytin toplayan kişiler hakkında yasal işlem başlatılacağı kaydedildi.
Bu haber toplam 88 defa okunmuştur
Etiketler : ZEYTİN, Gazimağusa