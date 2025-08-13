Gazimağusa zeytin hasadı başlama tarihleri belirlendi

Gazimağusa'da , 2025 yılı zeytin hasadı başlama tarihleri belirlendi.

Gazimağusa Kaymakamı Özden Keser’in açıklamasına göre, Gazimağusa'da 2025 yılı “Gemlik Zeytin Hasadına” başlama tarihi 1 Eylül Pazartesi, “Yerli Zeytin Hasadına” başlama tarihi ise 15 Eylül Pazartesi olarak tespit edildi.

Açıklamada, belirtilen tarihlerden önce zeytin toplayan kişiler hakkında yasal işlem başlatılacağı kaydedildi.