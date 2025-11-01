Gardiyanoğlu yeniden başkan seçildi

Kıbrıs Türk Serbest Çalışan Hekimler Birliği’nin 30 Ekim 2025 tarihinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurulu sonucunda, Dr. Remzi Gardiyanoğlu yeniden başkanlık görevine seçildi.

Gardiyanoğlu yaptığı açıklamada, kendisine gösterilen güven için tüm meslektaşlarına teşekkür ederek, “Birliğimiz, serbest çalışan hekimlerin mesleki, etik ve ekonomik haklarını korumak ve toplum sağlığına katkı sağlamak amacıyla çalışmalarını kararlılıkla sürdürmektedir. Bu dönemde de aynı bilinç, ciddiyet ve sorumlulukla hareket edeceğiz.” dedi.

Hekimlik mesleği ve sağlık sisteminin çok yönlü sorunlarla karşı karşıya olduğunu vurgulayan Gardiyanoğlu, “Bu nedenle, sağlık örgütleri arasında birlik ve dayanışma kaçınılmaz bir gerekliliktir.” ifadelerini kullandı.

Tüm hekim örgütlerine çağrıda bulunan Gardiyanoğlu, “Başta Tıp-İş ve Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği olmak üzere tüm hekim örgütlerine birlikte çalışma çağrısında bulunuyoruz. Ayrışma değil; güç birliği, ortak akıl ve ortak mücadele zamanı olduğuna inanıyoruz.” dedi.

Gardiyanoğlu açıklamasında, serbest çalışan hekimlerin hak ve emeğini korumaya, mesleğin etik değerlerini savunmaya, halkın kaliteli ve sürdürülebilir sağlık hizmetine erişimini desteklemeye ve sağlık politikalarında aktif rol üstlenmeye devam edeceklerini belirtti.

“Sağlık için, mesleğimiz için ve toplumumuz için ortak mücadeleyi büyütme kararlılığıyla yeni dönemin tüm hekimlerimize hayırlı olmasını diliyorum.” ifadelerini kullandı.