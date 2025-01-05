İnanma hülasalarımıza, unut onları

Kendi sözünden başla, Şiir yazan

İlk insan senmişsin gibi

Yahut son şairmişçesine!

(Derviş, 2016, syf.96).

Al-Birwa, İsrailli sömürgeciler tarafından işgal edildiyinde, Filistin halkının eñ önemli şairlerinden biri olacag olan Mahmud Derviş daha gücücüg bir çocugkana kövünü tergedmeg zorunda galır. Derviş’in yurdduzluğu 1948 yılında İsrail’in başladdığı yerleşimci kolonyalizm ile başlar. Sömürgeciler yerlilerin kövlerini işgal eder. Yerlerine İsrailli yerleşimcileri getirir. Bazı kövler da ordu tarafından boşaltılır. Derviş, “Genç bir Şaire” isimli şiirinde “Kendi sözünden başla” diye salıg verir genç şairlere. “Gendi sözünden başla” ne anlama gelir? Şairin gendi sözü ne demegdir? Şairin gendi sözünden başlaması işgal koşullarında ne gadar mümkündür?

Son dönemlerde yaygın haberlerden bir tanesi ve diggad çekici olan Türkiye’den kuzey Kıbrıs’a suikast işlemeg için gelen kişilerdir. 6 ayda 3 gişinin Türkiye’den geldiyini yazar gazeddalar. Ve sınırların galbır olduğundan yakınır polikacılar…Oysa 74’ün hemen ertesi yıllarında bütün hayatını Türkiye’ye adamış Dr. Fazıl Küçük, Türkiye’den gelenlerin yabdığı hırsızlıgdan ve işlediyi cinayedlerden veryansın ediyordu! Bu insanlar elini golunu sallayarag Türkiye’den Kıbrıs’ın kuzeyine insan öldürmeg için gelirler. Gazeddacı Şener Levent’i da öldürmeg için Türkiye’den biri gelmişdi. Gazeddacı Ali Osman’ın müdahalesiyle böyle korkunç bir olayın yaşanması engellendi. Yenidüzen gazeddası yazarı Kutlu Adalı’yı da öldürmeg için geldiler. Öldürdüler ve giddiler. Aradan 29 yıl geçdi. Adalı’yı kimin öldürdüğü bulunmag istenmedi. Öldürenler, hükmedenlerdi. Kıbrıslı meşhur mafya Halil Falyalı’yı da Türkiye’den birileri gelib öldürdü. Elini golunu sallayarag katiller Türkiye’ye geri giddi. 1985-2024 arası siyasilerimize ve bazı patronlara onlarca suikast girişimi var. Kurşunlama ve bombalama olayları… Parti binaları gurşunlanırkana, siyasilerimizin arabaları, evleri bombalandı. Raif Denktaş’ın öldürüldüğü iddiaları var. 1985 yılında askeri bir aracın altında galdı arabası… Muhalif Türgce gonuşan Gıbrıslılar 1958-1965 arası da kurşunlanmış, öldürülmüş veya tehdid edilmişdi. Fazıl’ı, Derviş’i, Ayhan’ı, Muzaffer’i öldürenler belli deyil mi?

Galbır

ölüleri yaşam belledim

yaşayanları ölü

yurd gurdum

ölülerin nefesinden nefesime

ne Fazıl’ı unuddum ne da Derviş’i

Ayhan ve Muzaffer öldürülürkana

doğdum bir hişliyin içine

kimsa baña sormadı

bu cehenneme

doğmag istermiñ, deye!

Türk derin devleti veya Türk Yerleşimci Sömürgeciliği’nin bir sonucu olarag 67 yıldır bombalanıyor, gurşunlanıyor ve öldürülüyorug. Bunu söylerkana bile buna inanmag güc geliyor. Bunun adına “gurtarılmag” deyiyorlar. Sömürgeleşdirilmiş tobraglarda kaç tane silahlı asger, polis var, bilmeyig. Bazıları 40 bin bazıları 50 bin deyiyor. Bütün bu asgerler ve polisler Türgce gonuşan Gıbrıslıların güvenliğini sağlamag için varmış. Sivillerin elinde ne gadar silah var, bilmeyig. Gayıdlıları söylemem. Gayıdsız silahlardan bahsederim. UBP-DP-YDP hükümeti milli ısporcu cocuglara silah alma izni vermeg için yasa geçirecegdi. Kamuoyundan gelen baskılardan dolayı şimdilig vazgecdiler.

Süregli saldırıya uğrayan bir gazeddacımız gendini korumag için yasal izinli silah taşımagdadır. Bir sanadcımız da yıllar önce aldığı tehdidlerden dolayı evinde yasal izinli silah bulundurmagdadır. Türklerin, Gıbrıs’daki işgaline, sömürgeci politikalarına garşı çıkan Türgce gonuşan Gıbrıslıların can güvenliği var mıdır? Onların can güvenliğini kim sağlayacag? Hayatı boyunca sadece fikirlerini dile getirmegden başga bir şey yabmayan bir gazeddacı bir sanatçının silah daşıması ne demegdir? Bu insannar şiir okur, şiir yazarlar. Bu insannar roman okur, yazı yazarlar. Bu insannar hayadları boyunca yazı yazmagdan başga bir şey yabmadılar. Gendilerini güvende hisssedmezler. 1958 yılından bu yana 67 yıldır Türk derin devleti ve Türkiye’nin politikaları sonucu Gıbrıs’a gelenler bizim gendi anayurdumuzda yüzlerce bomba padladdılar, kurşun sıgdılar. 10’larca muhalif veya sıradan itaad edmeyen Türgce gonuşan Gıbrıslı’nın canını aldılar. İnsan bu nasıl gurtarılma deye sormaz? Haçanabir öldürülecegsiñiz? Haçanabir gurşunlaycaglar sizi? Beytambal galsıñ böyle gurtarılma demeyecegsiñiz?

Böyün geldiyimiz nogda da, Türkiye’nin burada yaraddığı rejime garşı gonuşabilen kaç aydınımız galdı? Türkiye’nin Gıbrıs’da uyguladığı politikalara garşı doğrudan gonuşabilen kaç gişi galdı? Elini golunu sallayarag, Türkiye’den insan öldürmeye, tecavüz edmeye, hırsılıg yabmaya gelen bu insannara garşı aydınlarımızın can güvenliyini kim sağlayacag?

20 yaşında Dillirga’da öldürülen şairimiz Süleyman Uluçamgil, “Kıbrıs-Türkiye” isimli şiirinde “Ne fark var aramızda/Hep aynı sınırlarda sıvanmışız/Kimimiz ‘ölürken’ diyoruz/Kimimiz ‘ölürkana’” deye yazdıydı (Uluçamgil, 1989, syf.79). Ölürken ve ölürkana arasında ne gadar böyüg farg varmış Süleyman? “Ölürkana” yazdığım için bugün bile beni annamayan insannar var. Dalga geçen, küçümseyen, alay eden… Hala daha “ölürkana” demenin bu cehennemin içinde ne gadar önemli olduğunu annamayan insannarımız var Süleyman! Ölürken ve ölürkana arasındakı fark katil ile kurban arasındakı fargdır Süleyman! Gendi sözümden başladım Derviş. Ortadoğuda bir Filistinli olmagla bir Gıbrıslı olmag arasındakı farg nedir, sevgili Derviş? Biri azar azar diyeri hemen yog edilir sömürgecisi tarafından…

Gaynag

Derviş, M. (2016). Bu Şiirin Bitmesini İstemiyorum. Genç Bir Şaire. (Çev. Mehmet Hakkı Suçin). Yapı Kredi Yayınları. İstanbul

Uluçamgil, S.(1989). Süleyman Uluçamgil. Bütün Eserleri. (Der. Orbay Deliceırmak). KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Yayınları. Lefkoşa.