Kıbrıs Türk toplumuna uygulanan ambargolar!

Sık sık bu konu gündeme gelir, getirilir!

İnsanlık dışı olduğu söylenir!

Adil olmadığı belirtilir!

-*-*-

Kim ambargo koyuyor?

Rumlar mı?

İngilizler mi?

Yunanlılar mı?

-*-*-

Evet, doğrudur, Kıbrıs Türk toplumu ya da KKTC’ye bir çok alanda ambargo uygulanıyor!

Peki, soru bir: KKTC ambargolar kaldırılsın diye ne yapıyor?

Mesela işgali altında tuttuğu toprakları iade etmeyi düşünüyor mu?

Yoksa o konuya girmeyelim mi?

-*-*-

Soru iki: Türkiye de bir çok alanda, örneğin spor adına KKTC’ye ambargo uyguluyor mu?

Evet uyguluyor!

Bizimle resmi futbol maçı yapamıyor mesela!

Gayrı resmi de yapamıyor!

Ama “Kıbrıs Cumhuriyeti” yani Rumların olduğu söylenen devletle yapıyor değil mi?

-*-*-

Neden hiç bir milliyetçimiz, bu konuya sesini çıkarmıyor?

Ya da neden hiç bir Müslümanımız, İslam ülkelerinin bizimle maytap geçtiği konusuna değinmiyor?

-*-*-

Tamam, iyi güzel, kendinizi mağdur gösterip, Rumları suçlamayı beceriyorsunuz da neden ambargoları kaldırmayı veya size ambargo uygulayan kardeşlerinizi de kınamayı becermiyorsunuz?

Ezikler!

İslam bu değildir!

İsrail’in bir ayda katlettiği masum insan sayısı 10 bin 500’ü geçti!

Dünya’nın dört bir yanında bu vahşete isyan eden bir yığın insan var ama ne İsrail duruyor, ne de onları dinliyor!

-*-*-

Öldürmeye devam!

Ne zamana kadar?

“Hamas bitene kadar” deniyor!

-*-*-

Hamas bittikten sonra ne olacak?

Örneğin şu ana kadar öldürülen 5 bin Filistinli masum çocuk yeniden dirilecek mi?

-*-*-

İsrail soykırım yapmaktadır!

İsrail savaş suçu işlemektedir!

-*-*-

Ve bunu gayet rahat bir şekilde yaparken; Dünya’nın büyük devlerini de destekçisi ve silah sağlayıcısı olarak yanında taşımaktadır!

-*-*-

Diyelim ki İsrail ve destekçileri “vahşi kapitalist düşmanlar”dır!

Peki, dost ve kardeş Arap zenginleri nerede?

Türkiye ne yapıyor?

TBMM’de restoran menüsünden Coca Cola’yı kaldırmakla olmaz ki bu işler!

-*-*-

Haaa, Müslüman devletler savaşa mı karışmalı?

Türkiye, İsrail’e savaş mı açmalı?

Kesinlikle hayır!

Dediğim bu değildir!

-*-*-

Ama çocuklar, masumlar göz göre göre katledilirken, sadece kınamayla ya da Coca Cola İsraillidir diyerek içmeyip söylenmekle bu savaş durmaz!

Bu İsrail durdurulamaz!

-*-*-

Dua ederek hiç durdurulamaz ki o da ayrı bir mesele!

-*-*-

Müslüman devletlere zerre güvenilmemesinin ya da hiç bir Müslüman devletin hayır etmemesinin başlıca sebebi, İsrail Ordusu günde 500 masum kardeşlerini öldürürken sadece sessizce dua etmeleridir!

Benzer durumlarda tepkisiz kalmalarıdır!

Yöneten kesimlerin sadece kendi keyiflerini düşünmeleridir!

Demokrasiyi bilmemeleri ama ondan da önemlisi sevmemeleridir!

-*-*-

Mesela Arap zenginleri, “İsrail saldırılarını durdurup 1967 sınırlarına çekilinceye kadar petrol satışını durdurduk” dese...

Tüm Dünya’daki Müslüman devletler, İsrail ve destekçisi ülkelerin ürünlerine boykot uygulasa...

Çocuklar ölüyor, üç gün Amerikan ve Fransız malı parfüm sıkmazsanız ölmezsiniz ey Arap kardeşler!

Korkmayın!

Neyse!

Yapılacak çok şey vardır!

-*-*-

Ancak, Müslüman Arapların şu andaki en büyük korkusu nedir biliyor musunuz?

Suriyeli masum göçmenler gibi; Filistinli masum kardeşlerinin de göçe zorlanması ve kendi ülkelerine gelebilecekleri korkusu!

Bu nasıl bir dindir; bu nasıl bir kardeşliktir ey Müslümanlar!

-*-*-

İsrail savaş suçu işlemeye ve binlerce masumu öldürmeye devam edecektir...

Çünkü karşısında, ne yazık ki “dua etmekten” başka işe yaramayanlarla; “bilmediği yabancı bir dilde dua etmekten” başka işe yaramayanlardan oluşan; zavallı bir Müslüman devletler topluluğu vardır...

-*-*-

İslam mı?

Gerçek İslam, kendilerine Müslüman diyen bu zavallı – çaresiz devletlerin dini olamaz!

-*-*-

İslam Dini Peygamberi’ne ait olduğu beilrtilen şu sözü bir düşünün: "... Yanı başındaki komşusu açken tok olarak geceleyen kişi mü'min değildir."

Bizim yanıbaşımızda, bırakın karınlarının tok olup olmamasını; çocuklar, kadınlar, yaşlılar, masumlar kıtır kıtır doğranıyor...

Siz uyumaya devam edin!

Konuştukça batıyor!

KKTC’de Başbakanlık tarafından 13’üncü Spor Şurası düzenlendi...

Spor Şurası, Acapulco Hotel’de yapıldı...

Türkiye’den spor ve gençlikle alakalı bakan da şuraya katıldı, konuştu ve ayrıldı...

Tabii ki Ersin Tatar da katıldı ve konuştu...

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Bilimsel tavsiye kararları üretmesi beklenen bu önemli toplantıda bakın Tatar ne demiş:

“... Tüm engellemelere rağmen Kıbrıs Türk halkı içerisinden Türkiye’nin önde gelen futbol takımlarında, milli takımlarında yer alan, uluslararası camiada seslerini duyuran çok başarılı sporcular çıktı... Onlarla gurur duyuyorum!...”

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Yok böyle bir şey!

Tamamen uydurma, abartma, sallama!

“Ben de konuşacağım, ben de konuşacağım” diye çıplık atma!

-*-*-

Türkiye’nin önde gelen futbol takımlarında veya milli takımlarında yer alan ve uluslararası başarı gösteren beş sporcumuzun adı sayın, adımı Ersin soyadımı da Kırgız olarak değişmek amacıyla mahkemeye başvuracağım!

Konuştukça batıyor!

Ve kimse, kendisine, “sus, yeter” demiyor!

Blimsel bir şura ve bu şuranın başk konuğu doğruları söylemiyor!

-*-*-

Haaa bir de ambargolar için, “”ihanetle karşı karşıyayız” diyor ya; gülmekten kırılıyorum!

Kıbrıs Türk toplumuna uygulanan ambargoların en büyük sorumlusu, Kıbrıs sorununu çözümsüzlüğe mahkum eden bizzat kendisi ve kendisi gibi düşünenlerdir!