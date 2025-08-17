Evlerinde uyuşturucu ve yüklü para ele geçirildi

Karakum bölgesinde bir galerinin kurşunlanması olayıyla ilgili olarak tutuklanan B.A. ve M.K. isimli zanlılar tutuklanarak mahkemeye çıkarıldı.

Girne Polis Müdürlüğü Adli Şube’de görevli polis memuru Kozal Debreli, Karakum Uğur Mumcu Caddesi üzerinde 16 Ağustos’ta saat 02.30 sıralarında Doğtech Motor isimli galerinin kurşunlanmasıyla ilgili başlatılan soruşturmada, kamera görüntülerinin incelenmesi sonucu zanlıların tespit edilerek tutuklandığını aktardı.

Debreli, zanlıların evinde mahkeme emriyle yapılan aramada bir adet metal öğütücü, 4 gram uyuşturucu, el yazısıyla yazılmış birçok doküman, bir dolap içerisinde 10 bin TL ve 10 bin Sterlin nakit para bulunduğunu belirtti. Olay yerinde ise 7 adet boş kovan ile 2 adet mermi çekirdeği tespit edildi. Ayrıca zanlıların evinde bulunan şapka, tişört ve bazı şüpheli emarelerin incelemeye alındığı kaydedildi.

Polis memuru Debreli, zanlıların emare olarak alınan cep telefonlarının şifrelerini vermediklerini, ateş eden kişinin henüz netleştirilmediğini ve zanlıların olayla bağlantılarının araştırıldığını ifade ederek, soruşturmanın çok yönlü devam ettiğini vurguladı.

Kıdemli Yargıç Hazal Hacımulla, yürütülen soruşturmanın ciddiyetine dikkat çekerek zanlıların 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmasına karar verdi.