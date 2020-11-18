‘Eve girdiler, darp ettiler, çaldılar’

Lefkoşa’da meydana gelen soygun meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlılar C.E.N ve J. O dün mahkeme huzuruna çıkarıldı, haklarında 2’şer gün tutukluluk emri alındı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Burçin Korgan, zanlıların "Soygun, Mülke Tecavüz” suçlarıyla tutuklandığını belirtti. Polis zanlıların, 16 Kasım gecesi 20:00 raddelerinde aralarında ‘alacak verecek’ meselesi olduğu belirtilen bir kişinin evine girip darp ettikten sonra, 6.400 Euro nakit parayı, Apple Macbook marka laptopu, I phone 11 pro marka cep telefonunu sirkat edip soygun suçunu işlediklerini anlattı.

Polis, zanlıların ayni tarihte Lefkoşa Kaza Mahkemesi'nden temin edilen derdest emri ile tutuklandıklarını söyledi. Zanlılar aleyhinde yürütülen soruşturmanın yeni başlamış olup zanlıların serbest kalması halinde tahkikata ve alınması gereken emarelere etki edebileceklerini söyleyen polis, zanlıların 2 gün daha poliste tutuklu kalmalarını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlıların 2 gün tutuklu kalmasına emir verdi.