Evdeki ekonomi…

Fark ettim ki; ne zaman gençlerin sorunlarını yazsam, o yazıla ilgi fazla oluyor.

Demek ki gençlerin sorunlarına daha fazla kafa yormak gerekiyor.

Daha önce de buna benzer bir yazı yazdım.

Özel sektörde çalışan binlerce genç var.

Birçoğu bekar, çünkü ev kurabilecek ne kredi alabiliyor ne de maddi kazancı yeterli.

Birçoğu anne veya baba, mutfak masraflarını karşılayabilecekler mi diye düşünmekten yüzler asık ve tedirgin.

Kendi işini kurmaya hevesli birçok genç.

Heves kursakta.

Sebep: Para yok, iş yok, güvence hiç yok.

Herkes mutsuz, umutsuz, tedirgin ama en belirsiz olan gençler.

Gençler için somut adımlar atılacağı beklenedursun zaman su gibi akıp gidiyor.

Geçenlerde Maliye Bakanı anlatmıştı, Maliye de bir süre önce açıklamıştı, kamu maliyesinde 'düzelme' var diye…

İyi güzel, maliye tıkırındaydı, sonra?

Maliye de dövizden nasibini aldı, bütçede açık oluştu.

Maliye 'düzelecekse', bu nereden karşılanacak?

Yurttaştan mı? Kredi mi? Hibe mi? Yurttaş ödeyecekse; bu bizim, sade vatandaşın cebinden çıkan paranın çoğalması anlamını taşımıyor mu?

Ne yazık ki öyle…

***

'Maliye düzelirken' biz ekonomik anlamda 'geriliyoruz'.

“Herkes mutsuz, umutsuz, tedirgin ama en belirsiz olan gençler” tespiti bu anlamda çok yerinde bir tespit.

Belli ki gün geçtikçe ekonomik durumda bir iyileşme olmayacak.

Mesela “evlenmek” ateş pahası.

Hatta aile desteği yoksa mümkün değil.

Hadi, öyle veya böyle evlendin diyelim.

'Evi' idare etmek kolay mı?

Elektrik, gaz parasını ödemekte zorlanan binlerce özel sektör çalışanı 'enerji' sorunu ile mücadele ediyor.

Diğer yandan özel okullar da cabası…

Çocuğun okul parası cep yakıyor.

Eğer birkaç bankaya da ufak tefek borcunuz varsa, buna bir-iki kredi kartı da eklenmişse, vay halimize…