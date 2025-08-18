“Esnafın yüzde 90’ı projeyi takdirle karşıladı”

Projeyi koordine eden ekipten LTB Zabıta ve Trafik Şube Amiri Türkay Klermo, YENİDÜZEN’e yaptığı açıklamada, “Sanayi esnafının yüzde 90’ı projeyi takdirle karşıladı destek verdi” dedi, “Bu şehir hepimizin, sahip çıkalım” çağrısı yaptı.

Yasmin MORAN

Lefkoşa Organize Sanayi Bölgesi’nde yıllardır süregelen çevre kirliliği ve düzensizlik sorununa karşı başlatılan temizlik ve çevre düzenlemesi projesinde Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) aktif rol üstlendi. LTB Zabıta ve Trafik Şube Amiri Türkay Klermo, YENİDÜZEN’e yaptığı açıklamada, belediyenin sürece öncülük ettiğini ve paydaş kurumlarla iş birliği içerisinde çalışmaların sürdüğünü vurguladı.

LTB Başkanı Mehmet Harmancı’nın başkanlığında yürütülen proje; Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkârlar Odası (KTEZO), Sanayi Dairesi, LTB Zabıta ve Temizlik Şube Amirlikleri’nin katkılarıyla hayata geçirildi. Proje kapsamında, sanayi bölgesinde çevre kirliliğine neden olan hurda araçlar ve atık malzemeler kaldırılmaya başlandı.

İki yıllık hazırlık sürecinin ardından uygulamaya geçildi

Klermo, projenin hazırlık sürecinin yaklaşık iki yıl sürdüğünü belirterek, “Alan hazırlığı ve diğer çalışmalarımızı tamamladıktan sonra projeyi hayata geçirdik. Böylece sanayi bölgesinde büyük bir temizlik ve düzen sağlandı” dedi.

Sanayi bölgesinde yaşanan sorunların yıllardır çözülmeye çalışıldığını ancak çeşitli eksiklikler nedeniyle başarıya ulaşılamadığını anlatan Klermo, bu kez tüm kurumların ortak hareket ettiğini vurguladı:

“Sanayi bölgeleri özerk alanlardır. Sanayi Dairesi’nin yetkileri vardır, aynı şekilde Belediyemizin de yetkileri bulunmaktadır. Dönemsel olarak müdahaleler oldu ama kalıcı çözüm üretilemedi. Şimdi tüm güçler bir araya geldi. Lefkoşa Türk Belediyesi en büyük aktör olarak sürece öncülük etti; diğer paydaşlarımız da bize destek verdi.”

286 araç toplandı

Çalışmalar kapsamında şu ana kadar toplam 286 aracın kaldırıldığını açıklayan Klermo, bunların salon araçlar, tırlar, kamyonetler ve kabinlerden oluştuğunu ifade etti.

Hurdalığa çekilen araçların sahiplerinin, koçanlarıyla birlikte başvurarak araçlarını geri alabileceklerini söyleyen Klermo, şu bilgileri paylaştı:

“Aracınız çekildiyse, koçanınızla birlikte gelerek belirli hizmet bedellerimizi ödemeniz gerekmektedir. Bu bedel genel olarak 2 bin 500 TL’dir ancak araç türüne göre farklılık gösterebilir. Ayrıca günlük parklama ücreti olarak 100 TL alınmaktadır. Sürecin sonunda ise araçların maksimum 6 ay içinde elden çıkarılması söz konusudur.”

Üç aylık bildirim süreci uygulandı

Proje öncesinde gerekli bilgilendirmelerin yapıldığını da anlatan Klermo, “Yaklaşık üç ay boyunca araçların üzerine bildiriler yapıştırıldı, dükkan sahipleriyle görüşmeler gerçekleştirildi. Yasa gereği tüm araçların ön camlarına resmi bildirimler asıldı. Bu sürecin ardından çekim işlemlerine başladık” dedi.

“Esnafın büyük çoğunluğu destek verdi”

Sanayi esnafının projeye büyük ölçüde olumlu yaklaştığını vurgulayan Klermo, “Beklediğimizin aksine, esnafın %90’ı bu projeyi takdirle karşıladı. Elbette bazı serzenişler de oldu: ‘Bu araçları nereye koyacağız?’ diye soranlar çıktı. Ancak biz de kapasite sorununu net şekilde ifade ettik. Örneğin, dükkânınızın kapasitesi 5 araçsa, 10 araç koyarsanız bu ciddi bir problemdir. Sağ olsunlar, esnaf da bunu anlayışla karşıladı” ifadelerini kullandı.

“Bu şehir hepimizin”

Çalışmaların devam ettiğini kaydeden Klermo, bundan sonraki sürecin en az temizlik kadar önemli olduğuna dikkat çekti:

“Alanların kontrolü ve temizliği sürdürülecek. Koşullara uymayanlara gerekli uyarılar yapılacak. Mecbur kalırsak, cezai işlemler de uygulanacak. Bizim görevimiz bu şehri temiz tutmaktır. Şehir hepimizin. Eğer düzenli ve sorumlulukla yaşarsak, böyle büyük temizlik operasyonlarına da gerek kalmayacak.”