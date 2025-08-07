Esnaf ve Zanaatkarlar Sanayi Bölgesinde yangın
Esnaf ve Zanaatkarlar Sanayi Bölgesinde bir marangoz atölyesinde elektrik şofbeni ısıtıcı düğmesinin kısa devre yapması sonucu yangın çıktı.
Polis'ten verilen bilgiye göre, saat 19.00 sıralarında yaşanan yangında 4 gözlü plastik raf ve üzerindeki 4 karton kutuda bulunan plastik dolap ayakları ile 20 dolap süpürgeliği yandı.
İtfaiye Ekipleri tarafından söndürülen yangında bina duvarları ise islendi. Soruşturma devam ediyor.
