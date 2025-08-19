Lefkoşa35 °C

  1. HABERLER

  2. HABERLER

  3. "Eski malzemeyi başka yerden söküp buraya takıyorlar"
"Eski malzemeyi başka yerden söküp buraya takıyorlar"

"Eski malzemeyi başka yerden söküp buraya takıyorlar"

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (El-Sen) Başkanı Ahmet Tuğcu, Teknecik Trafo Merkezi'ndeki şalt sahasında eski malzeme kullanıldığını belirtti.

A+A-

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (El-Sen) Başkanı Ahmet Tuğcu, Teknecik Trafo Merkezi'ndeki şalt sahasında eski malzeme kullanıldığını belirtti.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Tuğcu, Kıb-Tek Yönetim Kurulu ve Genel Müdürü Dalman Aydın'ın açıklamalarına atıfta bulunarak, Başbakan Ünal Üstel'e seslendi, "Bunlar senin kuyunu kazan gerçek sabotajcılardır" dedi.

Tuğcu'nun paylaşımı şöyle: 

"Sayın Başbakanım Ünal Üstel bey, seni gene sabotaj var deyip kandırmasınlar. Bu gördüğün yer Teknecik trafo merkezi şalt sahası eski malzemeyi başka yerden söküp buraya takıyorlar. Bunu yapanlar da Kıb-Tek Yönetim Kurulu ve Genel Müdür Dalman Aydın. Bir da utanmadan çıkıp orda bur da 50 milyon dolar yatırım yaptık derler. Bunlar senin kuyunu kazan gerçek sabotajcılardır. Şu anda 3 gaz türbini devre dışı."

Bu haber toplam 225 defa okunmuştur
Etiketler :