Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (El-Sen) Başkanı Ahmet Tuğcu, Teknecik Trafo Merkezi'ndeki şalt sahasında eski malzeme kullanıldığını belirtti.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Tuğcu, Kıb-Tek Yönetim Kurulu ve Genel Müdürü Dalman Aydın'ın açıklamalarına atıfta bulunarak, Başbakan Ünal Üstel'e seslendi, "Bunlar senin kuyunu kazan gerçek sabotajcılardır" dedi.

Tuğcu'nun paylaşımı şöyle:

"Sayın Başbakanım Ünal Üstel bey, seni gene sabotaj var deyip kandırmasınlar. Bu gördüğün yer Teknecik trafo merkezi şalt sahası eski malzemeyi başka yerden söküp buraya takıyorlar. Bunu yapanlar da Kıb-Tek Yönetim Kurulu ve Genel Müdür Dalman Aydın. Bir da utanmadan çıkıp orda bur da 50 milyon dolar yatırım yaptık derler. Bunlar senin kuyunu kazan gerçek sabotajcılardır. Şu anda 3 gaz türbini devre dışı."