Eski Akdoğan Belediye Başkanı Adem Ademgil hayatını kaybetti

Üç dönem Akdoğan Belediye Başkanı olarak görev yapan Adem Ademgil hayatını kaybetti.

Ademgil'in cenazesi yarın Akdoğan Camisi’nde kılınacak öğle namazının ardından Akdoğan Mezarlığı’na defnedilecek.

Mesarya Belediye Başkanı Latif: Bugün acı bir haberle sarsıldık

Mesarya Belediye Başkanı Ahmet Latif, üç dönem Akdoğan Belediye Başkanı olarak görev yapan Adem Ademgil’in vefatı üzerine sosyal medya hesabından başsağlığı mesajı yayımladı. Latif mesajında, “Bugün acı bir haberle sarsıldık… Üç dönem Akdoğan Belediye Başkanı olarak görev yapmış, değerli büyüğümüz Adem Ademgil’in vefatını derin bir üzüntüyle öğrendik.” ifadelerine yer verdi.

Adem Ademgil’in örnek kişiliğine dikkat çeken Latif, “Adem abimiz; bizlere örnek duruşuyla, yol göstericiliğiyle, iyilikleriyle ve insanlığıyla her zaman ışık oldu. Onu tanıyan herkesin gönlünde derin izler bıraktı. Artık aramızda olmasa da, hatıraları ve güzellikleriyle yaşamaya devam edecek…” dedi.

Başkan Latif, “Rabbim rahmetiyle kuşatsın, mekanını cennet eylesin. Ailesine, sevenlerine ve tüm Akdoğan ve bölge halkına sabır ve başsağlığı diliyorum.” dedi.

