Ersin Tatar’ın konuşmasına bakanların ilgisi (!)

Seçim gezileri çerçevesinde Kuzucuk, Ötüken, Ardahan, Yarköy ve Kalecik köylerini ziyaret eden Ersin Tatar’a kabine üyeleri de eşlik etti.

Ersin Tatar’ın sosyal medya hesabından paylaşılan görsellerde bakanların Tatar’ın konuşmasını dinlemek yerine cep telefonları ile ilgilenmeyi tercih ettikleri görüldü.

Tatar bu ziyaretler kapsamında da yine devlet olanaklarını seçim kampanyasına dahil ederek arsa dağıttı.