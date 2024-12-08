Limasol’daki ilk evimiz; Taksim Sineması’nın yanında yer almaktaydı. “yanı” demişsem aslında bitişik düzendeydik. Evimizin camlı koridoru ile sinemanın o yıllardaki havalandırma şatarleri arasında alt kattaki bir işletmenin damı yer almaktaydı. Dolayısıyla yaz ayları havalandırma için açılan bu şaterler geceleyin bizlere ücretsiz sinema ve konserleri izleme olanağı yaratırdı. Diyeceğim; sinemanın sesinden dolayı biz komşular ayrıcalıklıydık.

İşte 1970’li yılların ilk yarısında bu sinemaya konser vermek için gelen Türkiyeli sanatçıları yakından görme şansını da yakalamaktaydık ailecek. Erol Büyükburç da bunlardan biriydi. Arşivimde var ama maalesef bu yazıya kadar yetiştirip bulamadım. Beyaz kıyafetleri içerisinde ceketini çıkarıp şöyle salladığı bir fotoydu. Bir başka ayrıcalığımız da, gelen sanatçılardan imzalı fotolarını almaktı. Birgün bunları bulup paylaşırım belki.

1970 senesinin Kasım ayında ise işte bu konserlerden biri daha gerçekleşiyordu. Erol Büyükburç konseri... ve 21 Kasım 1970 tarihli gazete reklâmıyla yolculuğumuza başlayalım...

“Bozkurt gazetesi, 21 Kasım 1970, syf:2

(reklam)

Erol Büyükburç Konseri

*Özel Orkestrası Eşliğinde Arajmanların Öncüsü ve Büyük Besteci

*İsmi Kalbimize Altın Harflerle Yazılı Dev Sanatçı

*Kendi Sahasında Tek İsim

*Memleketimizin (Ana ve Yavru Vatanın) Büyük Sanat Elçici

Erol Büyükburç

26 Kasım 1970-Lozan Palas Sinemasında-Mağusa

27 Kasım 1970-Taksim Sinemasında Talebeye-Halka-Limasol’da

28 Kasım 1970-Mücahitler Gazinosunda-Yemekli-Lefkoşa’da

29 Kasım 1970-Cennet Sinemasında-Lârnaka’da

30 Kasım 1970-Zafer Sinemasında-Talebeye-Halka-Lefkoşa’da

Biletler Süperpazarda ve Zafer Sinemasında Satışa Arzedilmiştir.”

Ve sonunda beklenen gün gelmişti. Erol Büyükburç bir dizi konser vermek için artık Kıbrıs’taydı.

“Bozkurt gazetesi, 27 Kasım 1970, syf:1

(fotoğraf altı-foto: Mehmet Ali Acar)

Lefkoşa-Özel:

Erol Büyükburç Kıbrıs’ta

Türkiye’nin tanınmış ses sanatkârı ve arajman bestecisi Erol Büyükburç dün öğleden sonra konserler vermek üzere 8 kişilik ekibiyle Kıbrıs’a gelmiştir. İlk konseri dün akşam Mağusa Lozan Palas Sineması’nda özel orkestrası eşliğinde verdi. Erol Büyükburç, bugün öğleden sonra Zafer Sinemasında öğrencilere, bu akşam Limasol Taksim Sinemasında öğrencilere ve halka, Cumartesi akşamı Mücahitler Gazinosu’nda halka, Pazar akşamı Lârnaka Cennet Sineması’nda halka ve Pazartesi akşamı Zafer Sinemasında öğrencilere ve halka birer konser verecektir.

Adaya varışından hemen sonra kendisiyle görüştüğümüz Erol Büyükburç, Kıbrıs’a gelmezden önce bir süre Almanya’nın Münih şehrinde kaldığını, Münih’te filim çalışmaları yaptığını ve bir Alman plâk şirketi adına plâk doldurduğunu belirterek Türkiye gazetelerinde “Erol Büyükburç Münih’e Gitti” başlığı altında yayınlanan yazının geç yayınlandığını bu sebeple Kıbrıs’a gelemiyeceği ibtibanın ortaya çıktığını sözlerine eklemiştir. Erol Büyükburç Bayram’ın birinci günü sabah Kıbrıs’tan ayrılarak İstanbul’a gidecek ve Bayram’ın ilk gecesi Bebek Beyli Gazinosu’nda programlarına başlayacaktır.”

Bozkurt gazetesinde çıkan haberler genelde “foto-altı” dediğimiz türden haberlerdi. İşte bunlardan biri de verdiği konserle ve bir ziyaretle ilgiliydi...

“Bozkurt gazetesi, 28 Kasım 1970, syf:1

(fotoğraf altı-foto: Mehmet Ali Acar)

İlk konserini geçen akşam Mağusa’da veren Türkiye’nin ünlü ses yıldızı Erol Büyükburç, ikinci konserini dün öğleden sonra Lefkoşa’daki ZAFER Sineması’nda öğrencilere vermiştir. Sinema salonunu hınca hınç dolduran yüzlerce öğrenciyi coşturan Erol Büyükburç’a büyük tezahürat yapılmış ve konserinin sonunda buketler takdim edilmiştir. Salı günü adamızdan ayrılacak olan Erol Büyükburç, dün akşam da Leymosun’da halka konser vermiştir. Resim, Erol Büyükburç’u dün öğleden sonra ZAFER Sineması’nda verdiği konser esnasında yansıtmaktadır. Bu konserle ilgili diğer resimler ikinci sayfamızdaki aktüalite köşemizdedir. Erol Büyükburç dün sabah saat 11.30’da Cumhurbaşkan Yardımcısı ve Türk Yönetimi Yürütme Kurulu Başkanı Dr. Fazıl Küçük’e bir nezaket ziyaretinde bulunmuştur.”

Gazetenin birinci sayfasında Büyükburç’un konser ve ziyaretiyle iglili bilgi verilirken, aynı tarihli gazetenin üçüncü sayfasında ise konser tarih ve yerleriyle ilgili ilanlar çıkmaya devam ediyordu. Bu arada yine aynı tarihli gazetenin bu kez dördüncü sayfasında ise küçük bir duyuru daha yer alıyordu Erol Büyükburç için. Bu duyuruda özel matine gerçekleştirileceği haberi verilmekteydi...

“Bozkurt gazetesi, 28 Kasım 1970, syf:3

(reklam)

Erol Büyükburç Konseri

Arajmanların öncüsü

28 Kasım Cumartesi Akşamı Saat 8.30’da

MÜCAHİTLER GAZİNOSUNDAKİ BALO için yer ayırtanların bugün

Öğleye kadar biletlerini aramaları rica olunur.

KONSERLER:

28 Kasım Cumartesi MÜCAHİTLER GAZİNOSUNDA, YEMEKLİ 1£.500 Mil

29 Kasım Pazar LARNAKA CENNET SİNEMASINDA

30 Kasım Pazartesi LEFKOŞA ZAFER SİNEMASINDA

Saat 2.30 ve 8.30’da Talebeye ve Halka”

“Bozkurt gazetesi, 28 Kasım 1970, syf:4

(reklam)

Erol Büyükburç

(özel matine)

Lefkoşa Türk Lisesi ve Bayrakta B’nin müştereken tertiplediği özel

EROL BÜYÜKBURÇ Matinesi Bugün saat 11.00’de ZAFER Sinemasında yapılacaktır.”

Ve konserlerinin sonuna geliyorduk Erol Büyükburç’un. Bir ayrıntıyı daha gözden kaçırmayalım. Erol Büyükburç’un kazalararası ulaşımını, yani bugünün deyimiyle “sponsorluğunu” “555” marka sigara şirketi üstlenmişti. Halk dilinde-söylendiği gibi “tri fayf” sigarası şirketinin ‘70’li yılların ilk yarısında müzik yarışmalarımızın sponsorluklarında da gördüğümüzü belirtmek isterim, diyerek, yazımızı tamamlayalım...

“Bozkurt gazetesi, 29 Kasım 1970, syf:4

(fotoğraf altı)

Tanınmış 555 Sigaraları Şirketi ünlü ses sanatçısı Erol Büyükburç’un, Kasabalar arasındaki bütün seyahatlerinin masraflarını deruhte etmiştir. Resmimiz 555 Sigaraları afişi önünde konserlerinden birini veren büyük sanatçı Büyükburç’u göstermektedir.”

“Bozkurt gazetesi, 04 Aralık 1970, syf:1

(fotoğraf altı)

Erol Büyükburç’un Kıbrıs’ta şehirlerarası gezilerini finanse eden 555 sigara şirketi, adamızdan ayrılışında genç sanatçıya Kıbrıs hatırası olarak muhtelif hediyeler vermiştir. Resim Erol Büyükburç’u Lefkoşa Uçak Alanında hareketinden önce 555 sigara şirketi temsilcileri ile birarada yansıtmaktadır.”