Ersin Tatar demiş…

Ne demiş?

“Kıbrıslı ifadesini kabul etmiyorum…”

Hade oğlum!

Gel de çık bu cümlenin içinden!

-*-*-

Ersin Tatar ile ilgili bir adet kitap yazan ve bu kitapta Ersin Tatar’ın askerlik anılarını!!! “görsel”leriyle birlikte sunduğunu duyuran profesör ve aynı zamanda “bilen kişi”nin bu cümleden ne anladığı şu anda en popüler “merak”larım arasında!

-*-*-

Tatar ne demek istedi?

Neyi kast etti!

Ortada bir “Kıbrıslı” var…

Ve Tatar, “ben bu ifadeyi kabul etmiyorum…” diyor!

“Kıbrıs’ta Kıbrıslı yoktur, Türkler ve Elenler vardır” mı demek istiyor?

Yoksa, “Tamam Kıbrıs Cumhuriyeti Kıbrıslılarındır ve bizim taraf Türklerindir” demeye mi getiriyor?

-*-*-

Tam olarak “gerçekten” anlamadım…

Ama belli ki ortada ciddi bir ırk tartışması var ve yıllardır da olmaya devam ediyor…

Ne acı!

Poli - Baf ve Leymosun kökenli bir ailenin Lefkoşa’da doğan evladı; umarım “ben Kıbrıslı değilim” demek istemedi!

-*-*-

Haaa DNA testi yaptırdı ve değil Tatar Türkü, doğrudan Orta Asya’dan saf Türk ırkının genlerine ulaştıysa bilemem!

-*-*-

Ki eğer öyleyse bile, “Bütün Türkler bir ordu, katılmayan kaçaktır” denilen ve en eski kahraman imparatorlarımızdan Metehan’dan kalma Türk askerlik felsefesine; sadece banka kasiyerine para yatırarak bedelli anlamında katkı koyan bir kardeşimiz için bu genlerin de sorgulanması gerekiği inancımı belirtmek isterim, affedersiniz…

Ayrıca arz ederim!

-*-*-

Bir zamanlar tam Kıbrıs sıcağı günlerden birinde, hiç işim yok Güney’de söyleşiler falan yapıyorum…

Bir kahvehaneye girdim…

TMT Kahvesi’nin “Elen”cesi!

Her yanda özellikle 1974’te ölenlerin fotoğrafları…

Tanklar…

EOKA flamaları falan…

-*-*-

Kahveciden su istedim…

İngilizce!

Küçük bir şişe uzatırken, Tatar hariç her Kıbrıslı’nın genleri gereği yaptığı veya yapmak zorunda olduğunu yaptı, “nerelisin ya guzzum sen?” anlamına gelen “Where are you from?” sorusunun Elen aksanıyla ifadesini dile getirdi!

“Cyprus” dedim…

Yani Kıbrıs…

Ve ekledim, “I’m Cypriot!”…

Yani, aşırı sıcak olmasa ve yorgun da olmasam, “Kıbrıslıyım be yedi gabilesi horoz bu!” dyeceğim ama sıkmıyor tabii ki!

EOKA kahvesinde adama küfür olmaz!

Sıkmaz!

O kadar da cesur değiliz!

-*-*-

Neyse!

“Ma Kıbrıslısın ve Elence bilmiyorsun?” sorusu havadan karadan üzerime geldi!

“Çok az” dedim!

Ve ekledim, “I’m Turkish Cypriot!”…

-*-*-

Vallahi bana verdiği küçük şişe suyu geri aldı…

Dedim, bu horoz bu evladı ile kavgaya gerek yok…

Çık git Serhat!

Ama hafiften “Selam Aleykümledim” ve biraz da girişince, yumuşadı, suyumu verdi, kavgaya gerek yok, hepimiz kardeşiz, Mahsun Kırmızıgül falan derken, “… eskiden en iyi Türk ölü Türktür diye düşünürdüm ama seni tanıdım, fikrimi değiştim” dedi…

Sevindim!

Ama adam akabinde, “sakn ölme çünkü çok şişkosun ölürsen çok kokarsın” dedi…

“Kıbrıslı yoktur, sen aslında sonradan İslamlaşmış bir Elensin” diye de genetik kronolojimi açıkladı…

-*-*-

Az daha ikna etme çabasına giriştim ama kafa aynı kafa!

“Kıbrıslı yoktur…”

-*-*-

Bunlarla çözüm mü?

Bilemedim…

Çıktım, uzaklaştım!

Galiba tek seçeneğimiz bu!

Çıkıp, uzaklaşmak!

Birleşemezsek yani…

Romanya siyaseti de genelev!

Yüksek Mahkeme ne yapmış?

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunun yapılmasını ertelemiş ve ilk turun sonucunu da iptal etmiş!

Peki neden?

Çünkü bir başka devletin seçimlere müdahalesi saptanmış!

-*-*-

Yok be canım d’ont panic!

Hemen paniğe kapılmayın!

Tamam bu yazıyı yazan kişi bir Kıbrıslı olabilir; yazıyı yazanın devletinin coğrafi konumu Kıbrıs’ın Kuzey kesimi de olabilir; hatta ve hatta Cumhurbaşkanı “Kıbrıslı” olduğunu red bile edebilir ama olay Kıbrıs’ta geçmedi!

-*-*-

Romanya, Romanya!

Galatasaray efsanesi Geroge Hagi’nin ülkesi!

-*-*-

Telaşlanmayın!

Zaten bizde müdahale falan yoktu ki!

Özgür irade!

-*-*-

Ne diyor Ali Kişmir davasındaki profesör tanık kardeş; “Ankara, geneleve dönen siyasetimiz, ben de anladım GKK!”…

-*-*-

Neyse!

Profesör öyle anlıyorsa, saygı duyarız elbette!

Yani 35 yıllık profesörlük sonuçta!

-*-*-

Gerçi, KKTC’de profesörlük, zaman zaman patates fiyatı kadar yüksek olmasa bile, parayla da halledilebiliyor!

Bunu yazarsanız da Ersin Tatar sizi, “Dünya’ya bizi satan gammaz” olarak suçlayabiliyor!

-*-*-

Ama patates fiyatına akademik unvan satanlara pek de ses veremiyor; MHP korkusundan – anavatan aşkından falan ve de filan!

-*-*-

Efendim; Romanya’da, cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turunda, Rusya’nın, TikTok adlı sosyal medya platformu üzerinden seçimlere müdahale ettiği, propaganda yaptığı ve bir adayı desteklediği saptanmış.

İlk tur sonucu iptal, ikinci tur bugün yapılacaktı, ertelendi!

-*-*-

Bizdeki gibi bir sistemle seçim yapılacaktı!

Yani ilk turda yüzde 50 artı 1 alan çıkmazsa, en yüksek oy alan iki aday ikinci turda yarışacaktı…

-*-*-

İlk turda en yüksek oyu, Putin hayranı ve Putin yanlısı – aşırı sağcı Calin Georgescu aldı…

-*-*-

Ancak Romanya Anayasa Mahkemesi, Cuma günü, 24 Kasım'da yapılan cumhurbaşkanı seçimi ilk tur sonuçlarını iptal etti…

-*-*-

Seçimin ikinci turu bugün yani 8 Aralık’tı…

İkinci turda NATO ve Batı karşıtı bağımsız aday Calin Georgescu ve merkez sağdaki Romanya Birliğini Kurtarın Partisi’nden Elena Lasconi'nin karşı karşıya gelmesi bekleniyordu.

-*-*-

Şimdi ne olacak?

1 Aralık’ta seçilmiş olan hükümet, yeni bir karar üretecek…

Mevcut Cumhurbaşkanı Klaus İohannis, yenisi seçilene kadar görevini sürdürecek…

Bu arada İohannis, Romanya’nın Avrupa Birliği (AB) ve NATO yanlısı siyasetini sürdüreceğini açıkladı…

-*-*-

Esas mesaj aslında bu açıklamada…

Yani evet Rusya dıştan müdahale etti ama sanki AB ve NATO da mahkemeye müdahale etmiş gibi duruyor değil mi?

-*-*-

Faşist çizgiye çok yakın Rus yanlısı Georgescu da kararın ardından basına yaptığı açıklamada, Anayasa Mahkemesinin kararını "darbe" diye niteledi ve "Demokrasiye karşı yapılan bu kararı kınıyorum. Beni durduramayacaklar" dedi.

-*-*-

Lasconi ise Rumen halkının tercihlerine saygı duyulması gerektiğini söyleyerek, demokrasiye aykırı hareket edildiğini savundu.

Başbakan Marcel Ciolacu, iptal kararının en doğru yöntem olduğunu belirtti.

-*-*-

Doğru olan veya olması gereken neydi?

Romanya seçmeninin özgür iradesi ile seçim yapmasıydı!

Ne Rusya ne NATO ne de AB buna izin verdi!

Devler tepişirken, umarım Romanya’da çimler darmadağın olmaz!

Bir miktar tıpkısının aynısına yakın bizdeki gibi!

-*-*-

Düşünün ki bizde de 5’inci Cumhurbaşkanı’nı seçerken Ankara müdahalenin Allah’ını yaşattı!

Bizim Putin, pardon Erdoğan yanlısı Calin Georgescu’muz, pardon Tatar’ımız dört yılı aşkın süredir görevde…

-*-*-

Demek ki neymiş?

İyi ki AB üyesi falan değilmişiz!

Yoksa öyle olsaydı, bizdeki Anayasa Mahkemesi de tıpkı Romanya’daki gibi, seçim sonuçlarına sadece TikTok üzerinden değil; anamızın, 7 gabilemizin, gelmişimiz ve geçmişimiz üzerinden yapılan müdahaleleri hayda hayda kullanıp, seçimi iptal ederdi; hatta seçileni bile iptal ederdi ya neyse!

-*-*-

Not: Ali Kişmir davasındaki profesör tanığın bu konudaki yorumunu vallahi da billahi da çok merak etmekteyim…

Cenk Mutluyakalı kardeşimin de dediği gibi, merakım için “affedersiniz…”

AB, NATO ve Rusya, Romanya siyasetini bayağı geneleve çevirmiş!

Buradaki “genelev” ifadesi, Romanya Ordusu’na ait bir dinlenme tesisini mi işaret ediyor acaba?