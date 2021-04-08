Erken Seçim tarihi için uzlaşı şart

Çok soruyorlar: Seçim ne zaman?

Bir “rövanş” beklentisi var.

Toplumsal öfke büyüdükçe “ders verme” gailesi öne çıkıyor.

Oysa “akıl yolu” bize önce bilgiyi, kapasiteyi, yönetim becerisini, adaleti, samimiyeti seçmemiz gerektiğini gösteriyor.

Bir de irademizi, demokrasimizi, özgürlüklerimizi korumanın önemini...

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Kıbrıslı Türk toplumunu görmezden geliyor, Kıbrıs’ın “ayrı bir ülke, başka bir kültür” olduğu gerçeğini inkâr ediyorlar.

Ada’da “Türk Milletini temsil eden bir KKTC” projesine odaklandılar.

Türkiye’nin “KKTC vilayeti”ni tescillemek için beş bir koldan çalışıyorlar.

Kıbrıslı Türkler, tarih boyunca olduğu gibi yine direniyor, hem de kararlılıkla...

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Şimdi gelelim “erken seçim” tarihine!

MECLİS’te muhalefetten gün isteyen ama bu sözünü unutan bir Başbakan var.

Unutalım!

Ekim 2021’de “erken seçim” hedefiyle “azınlık hükümeti” kuran bir Başbakan var.

Bunu da unutalım!

Başbakan’ı unutalım, yasaya bakalım.

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Yüksek Seçim Kurulu’ndan bilgi aldım.

5/76 tarihli Seçim ve Halk Oylaması Yasası’ndan yola çıkarsak eğer...

1- Yasaya göre Haziran ayında “ara seçim” yapılacak.

2- Bir yıl içinde “erken genel seçim” yapılacağına dair bir karar alınırsa, bu durumda, haziran ayında “Ersin Tatar’dan boşalan tek milletvekili koltuğu” için seçime gerek kalmayacak.

3- Yine de eksik muhtarlık ve ihtiyar heyeti üyelikleri için “ara seçim” olacak.

4- 27 Haziran Pazar günü üniversite sınavları olacağı için Yüksek Seçim Kurulu 20 Haziran’da ara seçim yapılması yönünde görüşünü bildirdi.

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Peki hükümet “erken seçim”i ne kadar geciktirebilir?

Hukuki olarak Haziran 2022.

Ancak o tarihte yerel seçimler var.

Seçim takvimi de dikkate alınırsa, bu kez “Nisan 2022” tarihi öne çıkıyor.

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Yine seçim takvimine bakarsak, hükümetin 20 Nisan’a kadar “erken seçim” tarihini belirlemesi gerekiyor.

İki haftaya kadar!

Aksi halde, tek bir koltuk için 728 sandık kurulacak.

Geldik işin en “kritik” noktasına!

Hükümetin seçimle ilgili tarih için “Hukuk Komitesi”nde uzlaşması şart!

Bu komitede UBP’den 3, CTP’den 2, HP’den de 1 temsilci var.

O nedenle dedik ya, “erken seçim tarihi” için muhalefetle uzlaşı olmazsa olmaz…