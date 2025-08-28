Erhürman: Diplomasiyi ortadan kaldıran tavır günlük yaşamda da olumsuz etkiler yaratıyor

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Tufan Erhürman, “Diyaloğu ve diplomasiyi ortadan kaldıran tavır, vatandaşlarımızın günlük yaşamında da olumsuz etkiler yaratıyor” diye konuştu.

Hakikat Web TV’de Güven Arıklı’nın sorularını yanıtlayan Tufan Erhürman, diyalog ve diplomasinin önemine işaret ederek geçiş noktalarında yaşanan sıkıntılarla ilgili “Diyaloğu ve diplomasiyi ortadan kaldıran tavır, vatandaşlarımızın günlük yaşamında da olumsuz etkiler yaratıyor. Kapılardan geçiş bunun en görünür örneğidir. Tek taraflı, kimseye haber vermeden yapılabilecek bir iş değildir. Liderlik de burada ortaya çıkar” dedi.

“Diplomasi ve diyalog her zaman iyidir”

Cumhurbaşkanlığının hem dünyayla hem de Rum Lider ile temasının sürmesinin önemine işaret eden Erhürman, diplomasi ve diyaloğun her zaman iyi olduğuna dikkat çekti. “Diyaloğu ve diplomasiyi ortadan kaldıran tavır, vatandaşlarımızın günlük yaşamında da olumsuz etkiler yaratıyor” diyen Erhürman, geçiş noktasında yaşanan sıkıntılara vurgu yaptı. “Kapılardan geçiş bunun en görünür örneğidir. Tek taraflı, kimseye haber vermeden yapılabilecek bir iş değildir” diye konuşan Erhürman, AB’nin telefonun ucunda olması gerektiğini ifade etti. Erhürman, “Kararlarını değiştirmediler diyorlar ama kapıda sıkıntılar yaşanıyor. Ne olup ne bittiğini insanlara anlatmakta güçlük çekiyorlar. Sayın Hristodulidis, kapılardan geçişleri zorlaştırmak için girişimler yapıyor. Siz bu girişimleri BM’ye de AB’ye de sürekli pompalamalısınız; var olan peçe varsa o peçeyi aşağıya indirmek için. Bir yandan “çözüm istiyorum” diyeceksin, bir yandan da günlük yaşamı zorlaştıran davranışlar sergileyeceksin. Aynı görüşmeme, aynı diyalogsuzluk hali; karma evliliklerden doğan çocuklarımızın haklarının ihlal edilmesini de görünmez kıldı. Bu açıkça insan hakkı ihlalidir ve bunun da peşine düşülmüyor” dedi.

“Beş yılda, on yıl kaybettik”

Kapılarda geçişlerde yaşanan sıkıntılar olduğunu belirten Erhürman, insanların bunu kapıda yaşayarak öğrendiğini ve bunun yanlış olduğunu vurguladı. Tufan Erhürman, “Böyle bir şey yapılacaksa, bunu toplum lideri üzerinden paylaşmak durumundadır. Şu ana kadar sergilenen haller, o eşitliği bozdurdu. Bir taraftan da insanlarımızın günlük yaşamını zorlaştırıyor. Liderlik denilen şey, iki eşit liderden biri olma pozisyonu böyle kullanılması gereken bir pozisyonken, beş boş yıl geçirildi. Hiç olmadığımız bir yere çekti bizi. Beş yılda on yıl kaybettik. Bunların hepsinin dikkate alınması gerekiyor. Bir Kıbrıs Rum genci hangi hakka sahipse, bu ülkede bir Kıbrıs Türk genci de aynı hakka sahiptir. Bu hakları söke söke almak durumundasın. Toplum liderinden beklenen de budur” dedi. Cumhurbaşkanlığı seçiminin seçim yasaklarına bir gün kala alınan kararlara işaret eden Erhürman, “Cumhurbaşkanlığı seçiminin seçim yasaklarına bir gün kala kararlar alınacak; bu kararların seçimde avantaj sağlamaya yönelik olduğunu bilecek ama Sayın Ersin Tatar’ın habersiz olduğu söylenecek. Seçim yasaklarına ramak kala bu kararlar alınıyor. Ama sonra bir bakılıyor, tam tersi sonuç verme ihtimali görülüyor. Panikliyorlar, “Nasıl kurtuluruz?” diye düşünüyorlar; öyle bir oyun senaryosu yazılıyor ki, Sayın Tatar girişim yapmış ve toplumsal uzlaşıyı bozuyormuş bu kararlar. Demek ki Sayın Ünal Üstel, Sayın Erhan Arıklı, Sayın Fikri Ataoğlu, toplumsal uzlaşıyı bozdu; Sayın Tatar da girişim yapmış ve “Toplumsal uzlaşıyı bozdunuz” demiş. Bu bir itiraf değil mi? “Ben toplumsal uzlaşıyı bozdum” demek değil mi? Haberi olmasına rağmen “haberim yoktu” deniliyor” diye konuştu.

“Hiçbir konuda adım atılmadı, insanlar endişeli”

“Toplumsal uzlaşı” diye bir kavram kullanıldığını belirten Erhürman, “Sayın Tatar, dört buçuk senenin sonunda “Ben iç konularda da gerektiğinde toplumsal uzlaşı bozulduğunda hükümetle istişare kurarım” demek oluyor. Ben çıkıp da “Cumhurbaşkanının iç konularda da yetkisi vardır” dediğimde bana ne demişti arkadaşlar? “Burada başkanlık sistemi yok” demişlerdi. Cumhurbaşkanının böyle yetkileri yoktu da bu senaryoda aniden yetki sahibi mi oldu Cumhurbaşkanı? “Girişim yaptı, Bakanlar Kurulu da onayladı” deniliyor. Neresinden tutsan komik olacak bir durum var karşımızda, her açıdan. İnsanlar bunları görüyor” dedi. İnsanların güvenlik endişesi içerisinde olduğunun altını çizen Erhürman, Cumhurbaşkanlığında Cumhuriyet Güvenlik Kurulu bulunduğunu ancak beş yıl içerisinde hiç toplanmadığını vurguladı. Memleketin en temel dertlerinden birinin de ekonomik durum olduğuna dikkat çeken Tufan Erhürman, iki buçuk – üç sene önce, bu memleketin marketleri, kuaförleri ve lokantalarının Kıbrıslı Rumlarla dolu olduğunu hatırlattı ve “Şimdi tam tersine döndü” ifadelerini kullandı. Söz konusu durumun, Euro 48 Türk Lirasıyken olduğuna vurgu yapan Erhürman, bu alanda da hiçbir şey yapılmadığını belirtti. Tufan Erhürman, “Nüfusu bilmiyoruz, nüfus politikamız yok. İnsanlar büyük endişe duyuyor. İnsanların en büyük endişesi, çocuklarımızın böyle bir ülkede yaşamak istemeyecek olmaları. Biz bu topraklarda bir varoluş mücadelesi verdik; tırnaklarımızı bu topraklara geçirelim diye verdik. Bütün bu mücadelenin sonucu bu mu?” diye sordu. Erhürman, “Sayın Hristodulidis’e bu toprakların tamamı adına, Kıbrıs’ta yaşayan herkes adına da egemenlik kullanma fırsatını vermeyeceğiz. Şu an yaşanan şey tam da budur” diye ekledi.