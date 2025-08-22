Erhürman: Cumhurbaşkanlığında ekonomiyle ilgili konsey düzenli faaliyette olacak

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Tufan Erhürman, bazı genç iş insanlarıyla bir araya geldi. Tufan Erhürman toplantıda yaptığı konuşmada, “Cumhurbaşkanlığında ekonomiyle ilgili konsey düzenli olarak faaliyette olacak” dedi. “Liyakat ilkesinin bekçiliğini yapmak da Cumhurbaşkanının görevidir” diye konuşan Erhürman, Cumhurbaşkanlığının yetkisi içerisinde yapılabilecekleri sıraladı.

“Yeşil Hat Tüzüğü’nü daha işlevsel hale getirecek merci cumhurbaşkanlığıdır”

Toplantıda söz alan Cumhurbaşkanı adayı Tufan Erhürman, “Birçok konuda ülkenin genel gidişatı bizi memnun etmediği gibi, ekonomi konusunda da öngörülebilir bir ortamda olduğumuzu düşünmüyorum” dedi. Cumhurbaşkanlığının bugüne kadar çok değerlendirilmeyen, görünmeyen ama ekonomi alanında önemli bir etkisi ve potansiyelinin olduğuna dikkat çeken Erhürman, “Ekonominin genelini etkileyen bir konu gibi görünen mülkiyet meselesi de aslında cumhurbaşkanlığı tarafından yürütülen süreçlerin bir parçasıdır. Taşınmaz Mal Komisyonu’nun (TMK) kuruluşundan itibaren bu konu cumhurbaşkanlığının sorumluluğunda olmuştur” diye konuştu. Sanayi verilerini incelediğine işaret eden Erhürman, “Maalesef ihracatın ithalatı karşılama oranı son derece düşük: Yüzde 6. Bunun da yüzde 72’si Türkiye’ye, yüzde 10’u Yeşil Hat üzerinden gerçekleşiyor. Ada ekonomilerine baktığımızda bu oranın ortalama yüzde 40’lara dayandığını görüyoruz. Güney Kıbrıs’ın 180’in üzerinde ülkeye ihracat yaptığını biliyoruz” dedi. Yeşil Hat Tüzüğü kapsamında ihracatın, çok düşük olmasına rağmen potansiyelimizin ikinci sırasında yer aldığını anımsatan Erhürman, “Ancak bu tüzükle ilgili sıkıntılar da yaşanıyor. Yer yer, özellikle güneyle rekabet ettiğimiz düşünülen alanlarda bazı sınırlılıklar getiriliyor. Bunlarla mücadele edecek makam ve Yeşil Hat Tüzüğü’nü daha işlevsel hale getirecek merci de cumhurbaşkanlığıdır” diye konuştu.

“Yetki kullanılıyorsa, bunun karşılığında sorumluluk da vardır”

Mali Yardım Tüzüğü’nün esas beklenen fonksiyonunun, Kıbrıs Rum ekonomisiyle Kıbrıs Türk ekonomisi arasındaki dengesizliği mümkün olduğunca kapatmak, yani çözüme hazırlık sağlamak olduğuna işaret eden Erhürman, aktarılan yardımların bu alanlara gidip gitmediği konusunda olumlu bir yanıt verilemediğini belirtti. Erhürman, “Bunun çalışmasını yürütecek olan da yine cumhurbaşkanlığıdır” ifadelerini kullandı. “Doğrudan Ticaret Tüzüğü ise 2013’ten beri askıda duruyor. Bununla ilgili mücadeleyi de yine cumhurbaşkanlığı yürütmelidir. Dünyaya açılan tek siyasi penceremiz olan cumhurbaşkanlığı, turizm konusunda da ciddi çalışmalar ortaya koymak zorundadır. Yükseköğretim, dış ticaret açığımızı kapatan turizmle birlikte ikinci önemli alandır. YÖDAK Başkanı’nı ve DAÜ VYK Başkanı’nı Cumhurbaşkanı atar. Yetki kullanılıyorsa, bunun karşılığında sorumluluk da vardır” diyen Erhürman, söz konusu alanlarda da etkin görev üstlenilmesi gerekliliğine vurgu yaptı. “Maliye ve ekonomi, üst düzey bürokrasisinin atanmasında da üçüncü imza cumhurbaşkanlığındadır. Liyakat ilkesinin bekçiliğini yapmak da Cumhurbaşkanının görevidir. Türkiye Cumhuriyeti ile ekonomi alanındaki ilişkilerde de cumhurbaşkanlığına düşen özel bir misyon vardır” diye konuşan Erhürman, bunları çoğaltmanın mümkün olduğunu dile getirdi. “Aflar konusunda çıkan bütün yasalara Cumhurbaşkanı hiç düşünmeden mi imza atmalıdır, yoksa bunları bir mesele haline mi getirmelidir?” diye soran Erhürman, bunların da cumhurbaşkanının denetim alanı içerisinde olduğuna dikkat çekti.

“Hedefimiz bu ülkeyi yeniden gurur duyacağımız bir ülke haline getirmektir”

Tufan Erhürman, “Bizim düşüncemiz, cumhurbaşkanlığında bu alanların tümünü kapsayacak şekilde, ekonomi içerisinde bir konseyin düzenli olarak faaliyette olmasıdır” dedi. “Güney’le kurulan teknik komiteler bazında ekonomi pek fazla ele alınmamaktadır. Euronun 48’e dayandığı dönemlerde, ülke ekonomisinin önemli bir kısmı güneye kaymıştır. İnsanlar market alışverişinden lokantaya, konaklamadan günlük ihtiyaçlara kadar pek çok şeyi pahalılığımız nedeniyle güneyde yapmayı tercih eder hale gelmiştir” diyen Erhürman, turizmde de, casino turizmi hariç, çok ciddi açık verilmesinin başlıca sebeplerinden birinin de bu durum olduğunu kaydetti. Tufan Erhürman, “Zaman zaman “Cumhurbaşkanlığının ekonomi alanında ne işi var?” deniyor. Bunu anlatmaya çalıştım. Cumhurbaşkanlığında pek çok danışman vardır: Ekonomi danışmanı, turizm danışmanı… Bu bir iddiadır; eğer cumhurbaşkanlığında bu alanlarda danışman varsa, bu alanlarda faaliyet sergileyeceğini iddia ediyor demektir. Aksi takdirde, bu danışmanlıkların bütçeye yük getirmekten başka bir anlamı yoktur. Bizim hedefimiz, bu alanları çok daha aktif hale getirmek ve bu ülkeyi yeniden gurur duyacağımız bir ülke haline getirmektir” diye konuştu.