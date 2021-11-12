Derya ULUBATLI

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Resmiye Canaltay, Ercan’daki pandemi prosedürlerinden dert yandı, “Ercan’da sağlıklı bir ortam yok, gelenlere eziyet ediyoruz” dedi.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Resmiye Canaltay Ercan Havalimanı’nı YENİDÜZEN’le gezdi, pandemi kurallarının uygulandığı havalimanındaki ‘yoğunluğu’ gözlemledi.

Canaltay bir süredir artan ‘yoğunluk’ şikayetleri üzerine Ercan Havalimanı’na gitti, bir grup görevli eşliğinde havalimanında uygulanan pandemi prosedürlerini denetledi, eleştirdi.

Canaltay: “Bu prosedürler hem halka, hem turistlere, hem de personele eziyet…”

Görülen manzaranın kendisine gelen şikayetleri doğrular nitelikte olduğuna dikkat çeken Canaltay, “burasının özellikle sağlık açısından çok da güvenli bir alan olmadığı meydandadır” yorumunu yaptı. Yolcu sayısı arttıkça yaşanan yoğunluğun da arttığını ifade eden Canaltay, bu şartlarda hem burada yaşayan halka, hem turist olarak gelenlere hem de havalimanı personeline ‘eziyet edildiğini’ vurguladı. Mevcut prosedürlerin azaltılması gerektiğini savunan Canaltay, Ercan yönetiminin de sorunlarla yeterince ilgilenmediğinden yakındı, “bu konuya daha fazla ilgi göstermeleri gerekiyor” dedi.

Havalimanı’nın yeni bölümünün açılışı Şubat’a sarktı

Ercan’ın 15 Kasım’da açılması beklenen yeni bölümü için de konuşan Canaltay, pandemi şartlarındaki aksamalardan dolayı açılışın bu aya yetişemeyeceğini, yeni hedefin Şubat ayı olduğunu belirtti. Canaltay, ilerleyen günlerde bu konuda daha kapsamlı bir açıklama yapacağını da sözlerine ekledi.

Yolcular prosedürlerin hızlandırılması gerektiğini düşünüyor…

Öte yandan havalimanı çıkışında YENİDÜZEN’e konuşan bazı yolcular uçakta bekleme süresinin uzunluğundan ve sonrasında devam eden prosedürlerin yavaşlığından yakınırken, bazıları da uçuş öncesinde gereken QR kodunu almak için kullanılan Adapass ve Güvende Kal uygulamalarının düzgün çalışmadığından şikayet etti. Bu uygulamalarda karşılaşılan sıkıntılarda çevrimiçi destek almak için yetkili de bulamadıklarını söyleyen yolcular, bilgilendirme konusundaki eksikliğin giderilmesini talep etti. Adaya gelecek kişilerin prosedürler hakkında önceden bilgilendirilmesinin yoğunluğu azaltmak için bir adım olabileceğini belirten yolcular, uygulamaların sağlık için gerekli olduğunu ancak sürecin bazı müdahalelerle ‘hızlandırılması’ gerektiğini savundu.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Resmiye Canaltay:

“Yolcu sayısı arttıkça Ercan’daki kaos da arttı”

Göreve geldikleri günden beri Ercan ile ilgili çalışmalar yaptıklarını dile getiren Canaltay, önceleri uçak sayıları az olduğundan çok ciddi sıkıntılarla karşılaşmadıklarını ancak uçuşlar arttıkça bazı aksaklıkların baş gösterdiğini söyledi. Canaltay şunları aktardı: “Artık yolcu sayısı arttı ve burada yaşanan sıkıntıları az önce hep birlikte gördük. Şu an için burasının özellikle sağlık açısından çok da güvenli bir alan olmadığı meydandadır. Buraya tatil amaçlı gelen insanlara, bu ülkede yaşayan vatandaşlarımıza ciddi boyutta eziyet etmekteyiz. Neredeyse beş kapıdan geçiyorlar. Giriş, antijen, gümrük, polis ve çıkış derken her yerde farklı bir prosedürle karşılaşıyorlar. Bizim bu insanların işlerini gerçekten kolaylaştırmamız lazım”.

“Prosedürler herkes için eziyet haline döndü, bunları azaltmamız gerekiyor”

Ercan’da yaptığı temaslarda Antalya Havalimanı’nda görevli bir polisle de görüştüğünü ve orada hiçbir şekilde bu prosedürlere gerek duyulmadığını öğrendiğini anlatan Canaltay, “zaten iki aşılı kişilerin burada yeniden PCR yaptırmasına da gerek duyulmamalı” dedi. Canaltay açıklamasına şöyle devam etti: “Ben günlük istatistikleri aldım, burada yapılan testlerde pozitif çıkan yok. Zaten yolcu bugün burada test yapıp negatif çıksa, gecesine pozitife dönmeyeceğinin garantisi yok. Bu yüzden burada uygulanan testler aslında korunma için bir yöntem değildir. Sadece korkularımızdan arınmak için yapılan bir şeydir ama ne yazık ki bu hem gelen turistler, hem halkımız hem de havaalanında çalışan personel için bir eziyet haline dönmüştür”.

“Çok şikayet alıyoruz, Ercan yönetimi sorunlarla yeterince ilgilenmiyor”

Özellikle havalimanında COVID-19 testleri yapılmaya başlandıktan sonra yoğunluğun iyice arttığını ve konuyla ilgili çok fazla şikayet aldıklarını ifade eden Canaltay, Ercan yönetiminin de konuya yeterli ilgiyi göstermediğinden yakındı. Canaltay şöyle devam etti: “Aldığımız şikayetler doğrultusunda buraya gelerek neredeyse tuvaletlere kadar denetlemeler yaptık. Ne yazık ki Ercan yönetimi de konuyla yeterince ilgilenmiyor, sorunların üzerinde titizlikle durmuyor. Bu konuya daha fazla ilgi gösterilmesi gerekiyor çünkü Ercan bizim dışarıya açılan yüzümüzdür. Yabancıların ülkeye ilk giriş yaptığı ve ülkeyi tanımaya başladığı yerdir. Buradan aldığınız enerjiyle tatilinizi yapmaya başlarsınız. Eğer biz buraya gelen turisti mutsuz edersek, adada geçireceği diğer günlerde de her şeye daha eleştirel bakmaya başlayacaktır. Bu yüzden giriş noktalarımızı toparlamamız gerekiyor. Bu sadece Ercan için değil, güney ile aramızdaki geçiş noktalarımız ve liman kapılarımız için de geçerlidir”.

Ercan’ın 15 Kasım’da açılması beklenen yeni bölümü tamamlanamadı, hedef Şubat…

Canaltay, Havalimanı’nın 15 Kasım’da açılması beklenen yeni kısmıyla ilgili de açıklama yaptı. Pandemi koşullarından dolayı çalışmalarda aksamalar yaşandığını belirten Canaltay, açılışın öngörülen tarihte yapılamayacağını, yeni hedefin Şubat içerisinde bir gün olacağını duyurdu. Canaltay, “ilerleyen günlerde bu konuda daha geniş bir açıklama yapacağım” şeklinde konuştu.

Yolcular ne dedi?

Tolga Ergun: “Uçakta da bir müddet beklettiler”

“İçerideki sistemde bazı aksamalar var ancak yine de bir şekilde ilerliyor. Önerim sistemin parçalarının biraz daha organize çalışabilmesidir çünkü şu an biraz yoğunluk yaşanıyor. Uçakta da bir müddet beklettiler. Eğer prosedürler biraz daha hızlı ilerler, gelenler ülke kurallarından daha açık bir şekilde önceden haberdar edilir ve evraklarını hazır getirirlerse yoğunluğun azalacağına inanıyorum”.

Simel Gezgiç: “Belki biraz daha hızlandırmaya çalışabilirler”

“Uygulamanın sağlık için gerekli olduğunu düşünüyorum. Sadece uçakta biraz fazla bekledik ancak onun dışında görevliler bizi yönlendirdiği için geçişlerde herhangi bir sıkıntı yaşamadık. Belki biraz daha hızlandırmaya çalışabilirler ancak yine de sağlık açısından beklemek gerekiyorsa bekleyebiliriz”.

Erhan Başel: “Özellikle QR kodu yükleme konusunda sorunlar yaşadık”

“Biz en son 2019’da Kıbrıs’a gelmiştik, o zaman böyle sıkıntılar yoktu ancak şimdi yeni konan prosedürlerden dolayı daha farklı bir yoğunluk var. Güvende Kal ve Adapass uygulamalarıyla ilgili sorunlar olduğunu düşünüyorum. Özellikle QR kodu yükleme konusunda sorunlar yaşadık. Bence yoğunluğa sebep olan esas nokta bu. Eğer bu düzenlenirse buradaki yoğunluk azalacak ve personelin iş yükü hafifleyecektir. Özellikle bu iki uygulama hakkında vatandaşlar biraz daha bilinçlendirilmeli”.

Kübra Başel: “Bilgi kirliliği de çok fazla…”

“Dün akşam uçuş için hazırlanırken QR kodumuzu sisteme yüklemeye çalıştık ancak sistemde sorunlar olduğu için bir türlü yüklememize izin vermedi, bu durum bizi çok uğraştırdı. Bununla ilgilenecek, bize bilgi verecek hiç kimse de yok. Denedik, birkaç kez doğru bilgi almak için birilerine ulaşmaya çalıştık ancak hiçbir yerden yanıt alamadık. Bu konuda bilgi kirliliği de çok fazla… Bu yüzden esas yetkililerin gelecek kişilere doğru bilgileri vermek için gerekli sistemleri kurması gerektiğini düşünüyorum”.

Gökay Yalazay: “Uçakta çok bekletildik”

“Geçişlerde ve kontrollerde biraz yoğunluk vardı. Bunun dışında özellikle uçakta bizleri çok beklettiklerine inanıyorum. İçerideki yoğunluğun azalması için gelenler uçakta bekletildi. Bu yoğunluğu gidermek için prosedürler düzenlenebilir ancak bunun dışında yapılan işlemlerin sağlık açısından da gerekli olduğunu düşünüyorum”.

Samet Ayık: “Biraz yavaş ilerliyor ama sağlık için gerekli”

“Sağlıkla ilgili uygulanan prosedürlerin, biraz yavaş uygulanması dışında tedbir almak açısından gerekli olduğunu düşünüyorum”.