Ercan’da rahatsızlandı, Nalbantoğlu’nda hayatını kaybetti

Ercan Havalimanı’nda dün gece üzücü bir olay yaşandı. Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, dün saat 23.30 sıralarında, Türkiye’de sakin 54 yaşındaki Bülent Buğlan, giden yolcu bölümünde bulunduğu sırada aniden rahatsızlandı.

Hemen Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Buğlan, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Ölüm sebebi yapılacak otopsi sonucunda belirlenecek. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Ercan’da uyuşturucu operasyonu

Aynı gün saat 08.00 sıralarında Ercan Havalimanı’nda düzenlenen kontrolde, yurt dışına çıkış yapacak olan 35 yaşındaki T.A. isimli kadın yolcunun valizinde yapılan aramada, kanunsuz uyuşturucu madde içerdiğine inanılan 118 hap ve içinde uyuşturucu kalıntısı bulunan metal öğütücü tespit edildi. Zanlı tutuklanırken, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

Gümrüksüz mal ele geçirildi

Öte yandan Güneşköy’de de, 53 yaşındaki H.M.’nin ikametgâhında dün yapılan aramada, ülkeye ithali yasak olan ve gümrüğe beyan edilmeyen 1 kilo 215 gram “maraş otu” bulundu. Gümrük ve Rüsumat Dairesi ekipleri tarafından şahsa 8.910 TL para cezası kesildi. Zanlı hakkında yasal işlem başlatılırken, soruşturma sürüyor.

Gönyeli’de rahatsızlık yaratan şahıs tutuklandı

Son olarak Gönyeli’de faaliyet gösteren bir oto galeride, dün saat 16.00 sıralarında kimliği meçhul bir şahıs iş yerlerine giderek para talebinde bulundu. Talebi reddedilince bağırıp çağırarak rahatsızlık yarattı.

Polis tarafından yürütülen soruşturmada şahsın A.G. (42) olduğu tespit edilerek tutuklandı. Ayrıca zanlının kalacak yeri ve geçim kaynağı olmadığı da belirlendi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.