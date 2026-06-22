“En temeldeki sorun bütünlüklü bir konut edindirme politikası olmaması”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Ongun Talat, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman tarafından yeniden görüşülmek üzere Meclis’e geri gönderilen Konut Edindirme (Değişiklik) Yasası’yla ilgili Genel Kurul’da söz aldı. Talat, düzenlemenin kapsamına ilişkin yeterli veri ve etki analizinin ortaya konmadığını belirterek hükümeti eleştirdi.

Talat, hükümete güven duymadıklarını ifade ederek, yapılan her girişimde sorgulama ihtiyacı hissettiklerini söyledi. Söz konusu yasa değişikliğinin kaç kişiyi etkileyeceği ve kaç kişinin statüsünde değişiklik yaratacağı gibi temel soruların yanıtlanmadığını dile getiren Talat, ilgili mevzuatın “yamalı bohça” haline geldiğini savundu.

Eğer yapılan düzenlemelerin gerçekten mağduriyet gidermeyi amaçladığını belirten Talat, bu durumda Meclis’in gerekli verilere sahip olması gerektiğini vurguladı.

Konut meselesindeki asıl problemin devletin bütünlüklü bir konut edindirme politikası oluşturmaması olduğunu kaydeden Talat, UBP-DP-YDP Hükümeti’nin bu alanda kapsamlı bir çalışma yapmadığını söyledi.

Devletin yıllardır arsa dağıtarak toplumda yeni beklentiler yarattığını ifade eden Talat, mevcut hükümetin de aynı uygulamayı sürdürdüğünü belirtti. Talat, UBP örgüt başkanlarına kırsal kesim arsalarıyla ilgili liste hazırlamaları yönünde talimat verildiğini ve bunun seçim dönemlerinde kullanıldığını hatırlattı.

Hükümet döneminde gençlerin konut ihtiyacına yönelik sorunların daha da derinleştiğine dikkat çeken Talat, bugün gençlerin ve dar gelirli ailelerin yalnızca ev sahibi olmayı değil, mevcut kiraları ödemeyi dahi zorlaştıran bir ekonomik tabloyla karşı karşıya olduğunu söyledi.

Talat, konut sorununa ilişkin bazı adımlar atılmış olsa da bunların somut sonuç üretmediğini ve ihtiyaç sahiplerine doğrudan çözüm sunacak düzenlemelerin hayata geçirilmediğini ifade etti.