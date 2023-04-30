En İyi Film Ödülü ‘The Fishbowl’ filmine gitti
Kıbrıs Sinema Günleri Uluslararası Festivali 2023, Limasoldaki Rialto Tiyatrosu’nun evsahipliğini yaptığı ödül töreni ile sona erdi.
Murat OBENLER
Glocal Images Uluslararası Yarışması ödülleri yanısıra Dot.on.the.Map Industry Days kazananlarına da ödüllerinin takdim edildiği gecede geçtiğimiz günlerde aniden hayatını kaybeden sinemacı Dimitris Xystras da anıldı. Sanat Yönetmenleri Argyro Nicolaou ve Marios Lizides’in açılış konuşmasıyla başlayan töreni Kültür Bakanlığı Yardımcılığı’na bağlı Çağdaş ve Yaratıcı Kültür Bölümü’nden yönetici Elena Christodoulidou, Limasol Belediye Başkanı, sponsorların yöneticileri,film ekipleri ve çok sayıda sinemasever izledi. Ödülleri Jüri başkanı da olan yönetmen Julie Bertuccelli ve jüri üyeleri açıkladı.
Ödül kazananların listesi
Glocal Images Uluslararası Yarışması
Authorwave Ödülü: Mediterranean Fever-yönt: Maha Haj
En İyi Yönetmen Ödülü: Love Dog-yönt:Bianca Lucas
Jüri Özel Ödülü: Love Dog
En İyi Film Ödülü: The Fishbowl (Spain), yönt: Glorimar Marrero Sánchez
Seyirci Ödülü: Au revoir, Slumdogz!-yönt:Andreas Splash Kyriacou
Dot.on.the.Map Industry Days Ödülleri
Asterisk Ödülü: Rabies
Agora Networking Ödülü: Rabies
Best Debut Project Pıtch Ödülü: Available Now
Ps Movıes and Storıes Ödülü: Checkpoints
Cyprus Film Commission-Invest Cyprus Ödülü:
When I Close My Eyes I see your Eyes