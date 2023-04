En İyi Film Ödülü ‘The Fishbowl’ filmine gitti

Murat OBENLER

Glocal Images Uluslararası Yarışması ödülleri yanısıra Dot.on.the.Map Industry Days kazananlarına da ödüllerinin takdim edildiği gecede geçtiğimiz günlerde aniden hayatını kaybeden sinemacı Dimitris Xystras da anıldı. Sanat Yönetmenleri Argyro Nicolaou ve Marios Lizides’in açılış konuşmasıyla başlayan töreni Kültür Bakanlığı Yardımcılığı’na bağlı Çağdaş ve Yaratıcı Kültür Bölümü’nden yönetici Elena Christodoulidou, Limasol Belediye Başkanı, sponsorların yöneticileri,film ekipleri ve çok sayıda sinemasever izledi. Ödülleri Jüri başkanı da olan yönetmen Julie Bertuccelli ve jüri üyeleri açıkladı.

Ödül kazananların listesi

Glocal Images Uluslararası Yarışması

Authorwave Ödülü: Mediterranean Fever-yönt: Maha Haj

En İyi Yönetmen Ödülü: Love Dog-yönt:Bianca Lucas

Jüri Özel Ödülü: Love Dog

En İyi Film Ödülü: The Fishbowl (Spain), yönt: Glorimar Marrero Sánchez

Seyirci Ödülü: Au revoir, Slumdogz!-yönt:Andreas Splash Kyriacou

Dot.on.the.Map Industry Days Ödülleri

Asterisk Ödülü: Rabies

Agora Networking Ödülü: Rabies

Best Debut Project Pıtch Ödülü: Available Now

Ps Movıes and Storıes Ödülü: Checkpoints

Cyprus Film Commission-Invest Cyprus Ödülü:

When I Close My Eyes I see your Eyes