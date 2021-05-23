En akıllı yaratık (!)

İnsanlık tarihi, savaşlar, katliamlar, kan ve gözyaşı hadiseleri ile dolu. Hepsinin ardında yatan iki neden var: Din ve/veya Irk…. Din veya ırk kavgası nedeniyle ölenlerin sayısı milyonlar… Öldürenlerin de öyle.

İlk çağlardan bu yana çok şey değişti. Güya, cehalet azaldı, teknoloji gelişti, iletişim inanılmaz boyutlara ulaştı. İnanılmaz gelişme sağlanan çok önemli birşey daha var: Silahlar….. Neden ? Hırs ve kin dolu insanoğlu birbirini daha kolay öldürsün, bir anda daha çok cana kıyabilsin diye.

Kendini en gelişmiş yaratık ilan eden insanlarda, gelişmeyen şeyler de var. ‘Üstün’ olma… ‘Hükmeden’ olma… ‘Dini uğruna ‘En güçlü’ olma… ‘Milleti uğruna en büyük’ olduğunu kanıtlama hırsı…

Bunlar var oldukça umutlanmayın ‘insan’ için. Savaşlar da devam edecek, katliamlar da…

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Cumhurbaşkanımız Osmanlı Torunları olduğumuzu ilan edince, Osmanlı-Türk tartışması da başlayıverdi ülkede. Osmanlı olmak demek otomatikman Türk de olmak demek mi ? İşte ilginç mi ilginç bir soru.

Osmanlı İmparatorluğu’nun çok geniş bir alanda uzun yıllar hakim olduğunu unutmadan, bu topraklar üzerinde, (Anadolu dışında) Araplar, Bulgarlar, Romenler, Sırplar vb. de bulunduğunu unutmadan, ve de Anadolu’yu da hatırlamak gerek… Anadolu üzerinde sadece Orta Asya göçmeni Türk boyları mı vardı ? Araplar, Rumlar, Ermeniler, Kürtler ve hatta Yahudiler de yok muydu ? Ne oldu bu insanlar ?

Kıbrıs mı ?

Asırlardır gelip geçme noktası olan bu adadan da onlarca ülkeden müslüman da geldi geçti, Hristiyan da, Musevi de….Kimileri kaldı, yerleşti, kimleri göçtü gitti. Kalanlar şimdilerde ne diyorlar acaba kendilerine ? Rum mu diyorlar, Türk mü ?

Daha da ilginç bir soru…

Kendine Rum diyenler bir yana….Resmi tarih kitaplarımıza göre Kıbrıslı Türkler Anadolu’dan gelmiş….Kendi gönlü ile gelenlerin sayısı; sürgün olarak gönderilenlerin sayısı ve neden sürgün edildikleri konusunu araştırma gereği duyanlarımızın sayısı kaç ?

Alınlarına yapıştırılmış etiketlere yüz yıldır birbirini yemeye çalışan, birbirine üstünlük sağlamaya çalışan ada üzerindeki iki toplumu, dünyanın her yerindeki benzerlerinden ayırmak mümkün değil. Bizler de ‘En gelişmiş-En Akıllı Yaratık’lardanız yani anlayacağınız.

Sokak Ağzı

“Müjde verildi. Cumhurbaşkanı RTE, 20 Temmuz’da bizimle olacak. Çok önemli mesajlar da verecekmiş. Merakla bekliyoruz.”

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“Ers’in sevgili Başkan’ı Tayyip Erdoğan 20 Temmuz törenlerimize konuk olacakmış. Çok merak ettim. Mehter Takımı da gelecek mi gene ? Resmi geçitte Dillirga çalacaklar mı gene ?”

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“Taşçılarımız Beşparmak Dağlarını delip diğer tarafa geçmek üzereler. Kötü niyetli değiller. Niyetleri bu taraftan Girne kıyılarına yepyeni bir otoban kazandırmak.”

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“Bir bu eksikti. Polisin üniformasında Türk bayrağı. Bağımsız, bağlantısız KKTC’miz yavaş yavaş ortadan kaldırılacağa benziyor.”

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“Geçitkale Havaalanı taarruz üssü olarak kullanılacakmış. Kime taarruz ? Nereye ? Her kim iseler Onlar sessiz mi kalacaklar ? Yakında başımıza füzeler yağmaya başlarsa şaşırmayın ?”

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“Ülkeyi tarikatçılara açtılar. Çünkü onlar dokunulmazdır. Ne virus kaparlar ne de bulaştırırlar.”

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“Ekmek çalanlar hapse, devleti çalanlar villalara.”

Anlayana

“Kendini satmayan adama ekmek yok. Sen gel de yuh çekme böylesi dünyaya.” (Ömer Hayyam)