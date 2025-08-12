Emekçiler 'yönetim istifa' diyerek Koop-Bank Merkez binasını bastı

UBP-YDP-DP hükümetinin, Temmuz maaşlarının ödenmediği Koop-Süt, Zirai Levazım ve Binboğa Yem Fabrikası çalışanlarının özlük haklarına yönelik ciddi kısıtlamalar talep etmesi üzerine üç kurum bugün süresiz greve gitti.

Kooperatif Merkez Bankası Genel Müdürlüğü önünde toplanan emekçiler ve Koop-Sen temsilcileri, ‘yönetim istifa’ sloganlarıyla Koop-Bank Merkez binasını bastı.

Eylemciler kapıyı kırarak Genel Müdür’ün odasına girdi, müdür kaçtı. Ardından çalışanlar, Yönetim Kurulu Başkanı’nın odasına girerken onun da kaçtığı iddia edildi.