İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, Cumhuriyet Meclisi kürsüsünden yaptığı konuşmada hükümetin konut ve sosyal konut projelerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Gençlere verilen arsaların altyapı çalışmalarına öncelik verdiklerini belirten Oğuz, amaçlarının bu süreci en kısa sürede tamamlamak olduğunu söyledi.

Oğuz, eleştirilerin yapılırken daha adil olunması gerektiğini öne sürerek, “Amacımız konut yapması için gençlerimize verdiğimiz arsaların altyapılarını bir an önce bitirmek. Eleştirileri yaparken biraz hakkaniyetli olun. Hakkı yenen biri varsa çıkıp da söylesin. Eleştirileri canlı tutarak hükümeti vurmaya çalışıyorsunuz” ifadelerini kullandı.

Kaynağı bulunmayan bölgeler için de çalışmalar yürüttüklerini aktaran Oğuz, bu kapsamda sosyal konut projelerinin hayata geçirildiğini belirtti.

İlgili birimlerin yoğun şekilde çalıştığını dile getiren Oğuz, “Kaynağı olmayan bölgelerle ilgili de sosyal konut projeleri yapıyoruz. İlgili birimlerimiz gece gündüz çalışıyor” dedi.