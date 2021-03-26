ELEKTRİK BU SEFER KİMİ TEPECEK?

Meclisin dünkü birleşiminde ‘elektrik’ konulu bölümü dikkatle dinlemeye çalıştım. CTP milletvekili Salahi Şahiner kürsüye gelip önemli bilgiler verdi, uyarılar yaptı ve bunun üzerine Erhan Arıklı söz aldı.

Arıklı’yı dinleyenler ‘yapılan uyarı ve eleştiriler gereksizmiş’ gibi bir algı içerisine girmiş olabilirler. O kadar rahat konuştu, hatta ‘en iyi müdafaa hücumdur’ diyerek Şahiner’e de ‘laf anlamaz’ muamelesi yaparak, verip veriştirdi konuşmasında…

Eğer Arıklı’nın söylediklerine inanırsanız, elektrikle ilgili durum şöyleymiş:

İptal edilen ihale sonrası şimdi yeniden açılan ihale ile daha ucuza yakıt alınabilecekmiş…

Zaten TC Enerji Bakanı söz vermiş, bir kısmı ‘devletten devlete’ yöntemiyle Türkiye’den gelecekmiş…

Şartnamedeki ‘numune kontrolü’ maddesi kaldırılmış olsa da, alınacak akaryakıtın kalitesi bir şekilde kontrol edilebilecekmiş.

AKSA ile ‘gaza geçiş’ meselesini konuşmuşlar. KIBTEK de gaza geçerse eğer, maliyet 6 ay içinde epeyce aşağıya inermiş…

Ama asıl maliyet düşüşü enterkonnekte ile olacakmış. Hatta Rumlara da ‘ucuza elektrik’ satabilecek noktaya gelecekmiş KIBTEK…

Mişli, mışlı bir yığın laf etti Arıklı…

Lakin muhalefet milletvekillerinin soruları ve en son da CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman’ın kürsüde söyledikleriyle ortaya çıktı ki Enerji Bakanı Arıklı’nın söylediklerinin bir teki dahi doğru değil!

Kelimelerin tam anlamıyla ‘çocuk kandırmaya’ çalışmış meğer Arıklı…

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CTP milletvekilleri Fikri Toros ile Özdil Nami’nin yerlerinden sordukları sorular ve Şahiner ile Erhürman’ın kürsünden anlattıklarıyla ortaya çıkan ve Arıklı’nın da kabul etmek zorunda kaldığı gerçekler şöyleymiş meğer:

Yenilenen ihale şartnamesi ‘adrese teslim’ olmasının yanı sıra, geç kalındığı ve piyasadaki artış nedeniyle akaryakıt alımı daha pahalıya patlayacak.

Türkiye’den ‘devletten devlete’ alınacağı söylenen akaryakıt da, Türkiye’de o kalitede üretim olmadığı için yabancı ülkelerden (muhtemelen İtalya’dan) yapılacak.

Böylelikle ‘Nasılsa devletten devlete geldi, Türkiye’den geldi’ denilerek, yabancı ülkeden alınacak akaryakıtın kalite kontrolü sağlanamayacak.

Gerek AKSA’nın, gerekse KIBTEK’in gaz kullanmaya başlayabilmesi için 6 ay yeterli olamayacağı gibi, gaza geçilebilse bile, öyle kısa süre içerisinde maliyetin ciddi bir düşüş göstermesi mümkün değil.

Enterkonnekte ve ‘Türkiye’den ucuz elektrik’ hikayesi ise zaten Türkiye’deki enerji piyasasına bakıldığında kendi kendini çürüten, ‘özelleştirme’ye zemin hazırlamak için dillendirilen bir algı çalışmasından başka bir şey değil.

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Arıklı dün ilk konuşmayı yapan Salahi Şahiner’e saldırdı ve en ciddi uyarıyı duymazdan geldi, unutturmaya çalıştı.

“Bu ihaleye yakından bakın, çünkü oradan kötü kokular geliyor” demiş ve uyarmıştı Şahiner Arıklı’yı:

“Bundan sonraki KIBTEK Sayıştay raporunda bu ihaleye onay veren kim varsa, hepsinin ismi olacak!..”

Sorulan sorular karşısında havlu atmış boksöre döndü Erhan Arıklı…

Bakalım ‘elektrik yalanları’ daha ne kadar devam edecek.

Ve bakalım bu sefer kimi tepecek elektrik?