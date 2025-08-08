"Elektrik 3 saat içinde dönüşümlü olarak gelecek"

Güneşköy Trafo Merkezi’nde sabah saatlerinde meydana gelen patlama, ülke genelinde ciddi bir elektrik krizine yol açtı. Kıbrıs genelinde birçok bölgede elektrik kesintileri yaşanırken, yetkililer sorunun giderilmesi için yoğun çaba harcıyor.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (El-Sen) Genel Sekreteri Hüseyin Peksever, YENİDÜZEN ve Kanal Sim’e yaptığı özel açıklamada yaşananları detaylandırdı.

Peksever, Güneşköy’deki arızanın ardından adeta bir “arızalar zinciri” oluştuğunu belirterek, bu sürecin uzayabileceğine dikkat çekti. “En son 16 Şubat 2016’da benzer bir arıza yaşamıştık. O dönemde Kıbrıs’ın güneyi ile enterkonnekte sistem kurulmuştu. O günden bu yana ilk kez bu büyüklükte bir kriz yaşanıyor” dedi.

Peksever’in verdiği bilgilere göre, Kalecik Elektrik Santrali devre dışı kalırken, frekans düşüşleri nedeniyle Teknecik Elektrik Santrali de elektrik veremez hale geldi. Kıbrıs'ın güneyindeki enterkonnekte sistemin de devre dışı kalmasıyla ülke genelinde elektrik üretimi durdu

Arızaların giderilmesi için ekiplerin yoğun şekilde çalıştığını belirten Peksever, "Yaklaşık 3 saat içerisinde dönüşümlü olarak yeniden elektrik verilmeye başlanacak, ancak bölge bölge kesintiler bir süre daha devam edebilir" dedi.

“Patlayan trafolar değil, ülkeyi yönetenler”

Enerji krizinin yalnızca teknik bir sorun olmadığını vurgulayan Peksever, yönetimsel eksikliklere de dikkat çekti. “Enerji, ülkenin tamamını etkileyen bir konu. Bu nedenle liyakatli kadroların göreve gelmesi şart. Maalesef balık baştan kokar. Bugün patlayan trafolar ya da devreden çıkan santraller değil, asıl sorun ülkeyi yönetenlerdir” ifadelerini kullandı.

Kıb-Tek’in siyasetten arındırılması gerektiğini vurgulayan Peksever, kuruma uzmanlardan oluşan bir yönetim kurulunun atanması ve siyasetin de denetleyici rol üstlenmesi gerektiğini söyledi. Aksi takdirde benzer krizlerin devam edeceğini kaydetti.

Mevcut durumda ülkenin toplamda 404 megavat enerji üretebildiğini söyleyen Peksever, bu arızaların ardından bu rakama ulaşılamayacağını ve yaklaşık 80 megavatlık bir enerji açığı oluştuğunu açıkladı.

Son olarak, AKSA’nın santrallerinde gerekli testlerin yapılmadığını belirten Peksever, “Bu da ciddi bir sorun yaratıyor. Siyaset denetleyici konumda olsaydı, ülkenin kaynakları AKSA’ya peşkeş çekilmezdi” dedi.