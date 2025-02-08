Eh - Devlet

Dünyada teknoloji takip edemeyeceğimiz hızla ilerliyor. Bu hızla değişen teknoloji dünyasına uyum sağlamak için dijitalleşme yolunda ülkemizin de önemli adımlar atması gerekmektedir. Bu kanuda ne yazık ki çok hantal davranıyoruz. Biraz heyecanlanıp bir hisse ediyoruz, sonra hükümet değişiyor her şey silbaştan yazılıyor. Tüm projeler olduğu yerde kalıyor. Son yıllarda devlet kurum ve kuruluşlarının yanında özel sektördeki dijital dönüşüm, toplumun gündelik yaşamından okullarımıza kadar pek çok alanda etkisini göstermektedir.

Neredeyse otuz yıl önce ülkemizde E- Devlet kavramı konuşulmaya ve altyapısının kurulmasına başlandı. Ülkelerin dijitalleşme sürecindeki en önemli adımlardan biri olan bu süreç değişen hükümetler ile ne yazık ki günümüzde tam anlamı ile hayata geçirilememiş olarak duruyor. E- devlet, kamu hizmetlerindeki kolaylık ve şeffaflık adına ivedilikle hayata geçirilmelidir. Düşünsenize, vatandaşlarımız devlet ile olan neredeyse tüm işlemlerini internet üzerinden, zaman ve mekan kısıtlaması olmadan yapabilecekler. Örneğin, vergi ödemelerinden doktor randevularına, trafik ceza ödemelerinden araç kayıt işlemlerinize kadar pek çok alanda TEK ÇATI ALTINDA dijital hizmeti hızlı ve bürokratik engeller olmadan sunmaktır.

E- devlet uygulaması devletin halkına karşı şeffaflığı arttırma konusunda da önemli bir rol oynamaktadır. Kamuya ait verilere hızlı ve kolay şekilde ulaşılabilir, devlet ile ilgili işlemlerinizin vatandaşlar tarafından da izlenebilir olması vatandaşın devlete olan güvenini arttıracaktır.

Ülkemiz nüfusunu bilmeden yapılan yatırımlar tabi ki şirketlerin girdi masraflarını arttırıyor, bu da vatandaşa yüksek faturalar olarak geri dönüyor. Kullandığımız GSM tarifeleri, Türkiye ve Güney Kıbrıs’taki muadilleri ile kıyaslandığında akılalmaz fiyatlar karşımıza çıkıyor. Nedenini araştırdığımızda karşımıza yine devletin vergi politikası çıkıyor. Yüksek fiber kablo kiraları, faturalara uygulanan yüksek vergiler ile ne yazık ki yine kaybeden vatandaş oluyor. Dijitalleşen dünyada en yüksek internet faturası ödeyen ülke olabiliriz.

Tabi bu kadar yüksek fatura öderken şirketlerin yapmadığı yatırımlardan dolayı ilerleyemediğimiz bir diğer konu da mobil internet altyapısı. Mobil internette 3G teknolojisi kullanan dünyada son ülkeydik. Şimdi 4G kullanıyoruz, ama tabi paramız ile doğru orantılı hizmet alamadığımız da ortada. Peki dünyada durum ne? Şu an 6G’n,in testleri yapılıyor. 4G kullanan ülke neredeyse kalmadı. Bir de kullandığımız teknolojinin ismini değişiyoruz ama hızlar sanki değişmiyor.

Ayrı bir yazı konusu olan Teknoparklar, dijitalleşme sürecinin en önemli unsurudur. Ambargolara takılmayan, sermayesi neredeyse olmayan yazılım geliştirme üzerinde durulması gereken konulardan biri. Onyıllar önce, DAÜ Teknoparkında kurulan şirketlerin geliştirdiği yazılımlar dünyaya pazarlanmış ve ülkemiz adına gelir sağlamıştı. Devamı gelmedi, sebebini araştırına ilgisilik karşımıza çıktı. Ülkeye katmadeğer sağlayacak bir gündemi yine ilgisizlik ile bitirmişiz.

Teknoparklar yenilikçi projelerin hayata geçirilmesi, Araştırma ve geliştirme çalışmalarının hızlanması ve yerli teknoloji üretimi için kritik öneme sahiptir. Teknoparkların kurulması ve geliştirilmesine destek ile sadece yerel işletmelerin gelişmesini sağlamakla kalmayacağız aynı zamanda bölgesel rekabet gücünü de arttıracağız. Yerli girişimcilerimizin, gençlerimizin küresel pazarda söz sahibi olmaları için önemli ve ülkemizin dijitalleşme hedeflerine ulaşmasına büyük katkı sağlayacak bir adım olacaktır.

Ülkemizin dijitalleşme sürecine bilinçli olarak girmesi gerekmektedir. E- devlet uygulamaları, teknoparklar, dijital üretim ve veri güvenliği gibi unsurlar, ülkemizin geleceği için önemli adımlar olacaktır. Bu süreç için en önemli görev tabi ki devlette olacaktır. Devlet özel sektör ve vatandaşlar ile güçlü bir işbirliğine girip dijitalleşme sürecini hızlandırmalı ve sürecin sağlıklı ilerlemesini sağlamalıdır.

Dijital dönüşüm ülkemizi bölgesel değil, küresel ölçekte de rekabetçi bir oyuncu yapma potansiyeline sahiptir. Bu adımın doğru değerlendirilmesi ve ülkemizin bilirkişileri ile ortaklaşa hareket ile geleceğini planlamaları bizlere büyük avantaj sağlayacaktır.