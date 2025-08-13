“Eğitimi ve okulları siyasete alet etmeyin”

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) Başkanı Selma Eylem, öğretmen atamalarının seçim yatırımı haline getirileceği ve okulların partizanca geçicilerle doldurulacağı yönündeki endişelerini yineledi.

Sendika hariç tutularak yapılan nakillerin ve ihtiyaç çalışmalarının şeffaflıktan uzak, hak gaspları içerdiğini belirten Eylem, nakil hakkı gasp edilen üyeler için hukuki mücadele başlatıldığını açıkladı.

Kamu Hizmeti Komisyonu’yla defalarca görüşülmesine, yazılı uyarılar yapılmasına, eylemler düzenlenmesine ve ihbarname gönderilmesine rağmen haksız ve adaletsiz nakillerin gerçekleştirildiğini söyleyen Başkan Selma Eylem, komisyonun şimdi de atamaların seçim yasaklarına takılacağını ilan ettiğini aktardı.

İhtiyaçların hâlâ açıklanmadığını, münhal ilan edilmeyen 12 branş nedeniyle öğretmenlerin atanamayacağını, sınav sorularının şeffaf biçimde yayımlanmadığını ve sınav güvenilirliğinin zan altında olduğunu dile getiren başkan, “Eğitimi, okulları, atanma bekleyen öğretmenlerimizi göz ardı eden bu yaklaşım, komisyonun hükümet politikalarını aklayan bir kurum haline geldiğinin göstergesidir” dedi.

Hükümete ve komisyona seslenen Eylem, “Eğitimde ve okullarda yaşanan sıkıntıları torpille, seçim yatırımı haksız görevlendirmelerle doldurma planınızdan vazgeçin. Eğitimi seçim yasakları dışında tutarak atamaları zamanında yapın. Eğitimi ve okulları siyasete daha fazla alet etmekten vazgeçin” çağrısında bulundu.