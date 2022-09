Editörün notu – Sayı: 495

Pek çok çeşit kuraklığın ayıdır Ağustos. Akdeniz ikliminin sıcaklığı ile en zorlayan ve aynı zamanda tam da bu sebepten dolayı “var olmayan” bir ay. İtalyan bir dostumla yaptığım sohbette Ağustos ayının İtalya için istisnai bir ay olduğunu, zamanı Ağustos’ta biten bütün işlemlerin otomatik olarak Eylül ayına dek aksattırıldığını öğrendiğimde ilk şaşırsam da aslında bizimle benzerliğini fark etmek zaman istemedi (1). Belki de bizim de Ağustos ayını sevdiğimizi iddia edenler biraz da buradan yakmak istemişlerdir! (2)

Bu ay da Gaile olarak kuraklığın bir diğer açısı olarak yazı hasatımız pek bereketli sayılmasa da, kendi yazımı bir kenara çekerek, çok düşündürücü dört adet yazıyı bu sayıda bulundurmanın zevki içerisindeyim. Hem güncel, hem zamansız; hem ileriye dönük, hem de geçmişi unutmadan. Hakan Karahasan önceki barometrede de yaptığı inceleme gibi Sertaç Sonan ve Ömer Gökçekuş’un 2021 yılı için hazırladıkları Kuzey Kıbrıs Yolsuzluk Barometresi hakkında yazdı. Hakkı Yücel, 70 yılı geride bırakırken, gerçekten bırakılan ve bırakılmayanı ve hayata olan bağlılığı düşünceli bir yazıda ele aldı, kendisine uzun ömürler dileklerimizi bir de buraya yazarak bırakayım. Dünyaca meşhur akademisyen Branko Milanović’in kaleme aldığı ve sevgili Seda Refik’in şaşmaz çevirisiyle sizlere sunduğumuz yazısı ile küresel liberal düzenin sözde “ıvır zıvır meraklıları”nın milliyetçilik akımlarını demokratik akımlar olarak yanlış yorumlamaları ile günümüze geldiğimiz süreci değerlendirdi. Ege Kaçmaz ise daha önce Tabella’da yayımlanmış ve titizlikle hazırlanmış olduğu çevre ve evrim üzerine verilere dayalı bir özet yazısını Gaile okurlarıyla paylaştı. Son olarak ben de Kıbrıslı Türklerin siyasi örgütlenmesi ve modernleşme akımına katılmaları bakımından ilk tohumların ekildiği 19. yüzyıl sonları zuhur eden Lefkoşa kulüpleri hakkında iki parçalık olacak giriş yazısının ilk parçasını sizlere sunuyorum.

Bu ayın kuraklığına biraz renk katmak için ise bu sayımızın kapağını ve yazılarını süsleyen çalışmalar DALL-E yapay zekâsı kullanılarak üretilmiştir. Böylece bu ayın Gaile’si ve yazılarına özel birtakım görüntüler oluşturmuş olduk. Ayrıca, sadece İngilizce bir komut girerek üretilen bu görseller seçtiğimiz kelimelerin yarattığı eserler karşısında da bizi düşündürmeye zorluyor. Böylece bu editör notuna bir nokta koyarken her yazı için kullanılan komutları da sizlerle paylaşmak istiyorum:

Kapak: People sitting around a table and waiting for a decision from outside

Hakan Karahasan – “Kuzey Kıbrıs Yolsuzluk Barometresi 2021”: Two men standing around a high-alert machine surrounded by people, expressionism

Hakkı Yücel – “Gece Defterinden (4) - 70 Yaş...”: An ukiyo-e art of a 70 years old hand holding a photo frame and contemplating life

Branko Milanović – “Umutsuzluk”: A renaissance sculpture of the world map beginning to fracture

Ege Kaçmaz – “İnsanın Çevreyle Evrimi”: Human walking forward surrounded by an everchanging wave-like nature, pencil and watercolor

Senalp Canlıbel – “Kıbrıs Türk Tarihinde Kulüpler: Giriş (1)”: An old painting of a group of fez-wearing men sitting around a cafe with library and discussing politics

2022 yılında zor ama sevilen (!) Ağustos ayının Gaile sayısını keyifle okumanızı dilerim.

Senalp Canlıbel

Notlar

1. İtalya’nın Ağustos kaçamağı Ferragosto tatilidir.

