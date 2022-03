Duruşmada fenalaştı, hastaneye kaldırıldı

Ercan Havaalanında meydana gelen 5 kilo 200 gram uyuşturucu ithali meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlılar M.M.E. N., P. O. C., A. A. S. ve C. R.U. dün mahkeme huzuruna çıkarıldı. Zanlı M. M.E. N., ek tutukluluk duruşması sırasında fenalaştı ve ambulansla devlet hastanesine kaldırıldı.

Ercan Havaalanı’ndan ülkeye giriş yaptığı sırada M.M.E.N’nin bavulunda pul biberler arasına gizlenmiş halde 5 kilo 200 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde tespit edilmesiyle olayla bağlantısı olan 3 kişi de tutuklanmıştı.

Polis bilgileri hatırlattı…

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Ozan Özder, 4 zanlının da “Kanunsuz Uyuşturucu Madde (Hint Keneviri) Alma, İthal ve Tasarruf” suçuna methaldar olduğunu belirtti.

Polis, 3 Mart’ta düzenlenen ‘Kurye Operasyonu’nda, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü'nde görevli bir polis ekibi tarafından, Ercan Havalimanı'ndan ülkeye giriş yapan M.M.E.N’nin tasarrufundaki bavul içerisinde arama yapıldığını söyledi.

“500 dolar aldı”

Yapılan aramada, polis zanlının kişisel eşyaları arasında bulunan 3 ayrı poşet içerisindeki kırmızı renk pul biberler arasına gizlenmiş halde toplam 6 paket halinde yaklaşık 5 kilo 200 gram ağırlığında hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare alındığını belirtti.

Polis zanlının tutuklandığını kaydetti.

Yapılan soruşturmada, zanlının aranan bir kişinin aracılığı ile konu uyuşturucu maddeyi teslim edeceği, bu işe karşılık olarak da 500 dolar para aldığının öğrenildiğini anlattı.

Uyuşturucuyu almak için geldiler, tutuklandılar

Polis, uyuşturucu maddeleri teslim almak için Hamitköy’de bir adrese gelen zanlı P.O.C ile A.A.S ve C.R.U’nun da tespit edilerek tutuklandığını ifade etti.

Karton ayakkabı kutusunda uyuşturucu

Polis, aynı gün yapılan soruşturmalarda Zanlı-3 ve Zanlı-4’ün ikametgahında yapılan aramada kanunsuz bir şey tespit edilmediğini söyledi.

Polis, aynı gün zanlı P.O.C’nin evinde yapılan aramada karton ayakkabı kutusundaki 14 ayrı paket içinde yaklaşık 8 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunduğunu kaydetti.

Polis 8 gün daha tutukluluk talep etti

Polis, tahkikatın devam ettiğini belirtip, zanlıların 8 gün tutuklu kalmasını talep etti. Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, zanlıların 8 gün tutuklu kalmasına emir verdi.