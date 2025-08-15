Dünya Basın Konseyleri Birliği basın mensuplarının öldürülmesini kınadı

Kıbrıs Türk Basın Konseyi Başkanı Şule Aker, Dünya Basın Konseyleri Birliği’nin Gazze ve diğer çatışma alanlarında gazeteciler ve diğer basın mensuplarının öldürülmesini şiddetle kınadığını açıkladı.

Aker’in açıklamasına göre, Kenya Arusha'da gerçekleştirilen Dünya Basın Konseyleri Birliği’nin son genel kurul toplantısı sonuç bildirgesinde halkı bilgilendirme görevini yerine getirmeye çalışan basın mensuplarının hayatlarını kaybetmesi "insanlık dışı" olarak nitelendirildi.

Birliğin, saldırgan ülkelerin suç işlediğinin altını çizdiği belirtildi.