"Doymak bilmez arsızlık ve görgüsüzlük sürdü, sonuç yine de iflas oldu"

Cumhuriyetçi Türk Partisi Milletvekili Erkut Şahali, Kıbrıs’ın kuzeyindeki kooperatif iştirakleri ve kamu kurumlarının iflasının “tesadüf değil, yönetim zafiyetinin sonucu” olduğunu belirtti.

CTP Milletvekili Erkut Şahali, Kıbrıs’ın kuzeyinde faaliyet gösteren Binboğa Yem, Zirai Levazım, Koop-Süt, Elektrik Kurumu ve Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin, “kendine hükümet diyen yapı” göreve geldiğinde mali açıdan güçlü durumda olduğunu ancak yolsuzluk ve kötü yönetimle batırıldığını söyledi.

Şahali, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, söz konusu kurumların kasalarının “ağzına kadar dolu” ve borçsuz olduğunu, ancak göreve gelenlerin “çalma, çaldırma ve liyakatsiz atamalarla” bu yapıları çökerttiğini ifade etti.

Kooperatif iştiraklerinde çalışanların 12 gündür maaş alamadığını vurgulayan Şahali, çalışanların kurumlarının ayakta kalması için maaşlarından ve sosyal haklarından feragat ettiklerini, buna rağmen “doymak bilmeyen arsızlık ve görgüsüzlüğün” sürdüğünü belirtti.

“Bu bir rastlantı değildir” diyen Şahali, yaşanan iflasların yolsuzluk, arsızlık ve basiretsizlikten kaynaklandığını savunarak, “Yalana da talana da artık sabır kalmadı, yetti de arttı” ifadesini kullandı.