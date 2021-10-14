‘Dibelik azınlık’ ve istifa

Olması gereken sonunda oldu.

Hükümet istifa etti.

*

Zaten ‘dibelik azınlık atama hükümet’ durumunda idi.

İstifadan başka yapacak bir şey de kalmamıştı.

*

Azınlık başlamıştı önce, sonra ortaklar arasında sorunlar, parti içi sorunlar, istifalar derken azınlık ‘dibelik azınlık’ durumuna gelmişti.

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Saner ‘atama’ haliyle bir süreliğine mecliste çoğunluğu sağlamak uğruna bazı tavizler veya bazı imtiyazlar tanımıştı önce HP’den kopan üçlüye, sonra YDP’den giden Zaroğlu’na ve belki DP’de Denktaş’a…

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Ancak her şeyin sonu vardı ama artık verilecek bir şey kalmamıştı belki de…

Meclis’in yeni dönemi açıldığında çoğunluk hiç sağlanamadı hükümet tarafından…

Meclis bir kere çalıştı, o da denetim günü olduğundan muhalefetin sayısıyla…

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Yani görüldü ki yasama günü meclis hiç açılamayacaktı. Biri “yurtdışındayım” diyordu, diğer mazeret bile koymuyordu. Özgürgün zaten ‘İstanbul vekili’ olarak orada kalmıştı. Zaten Tatar da Saray’a çıkınca bir vekil de oradan eksiliyordu.

*

Vatandaşlıklar veriliyor, arsalar dağıtılıyor, seçime kadar UBP ve azınlık hükümeti açısından hazırlıklar devam ediyordu aslında…

Ama bir anda istifa geldi.

Saner, ortaklarına attı topu.

“İstifa gerekli oldu” dedi.

*

Şimdi top Tatar’da…

Değerlendirme yapacak Tatar ve görev verecek bir milletvekiline… Herhalde bunun için, yani yeni bir hükümet kurulabilir mi, kurulamaz mı meclisteki siyasi partilerle değerlendirme yapacak.

Olasılık varsa bir vekile görev verecek.

60 gün içinde yeni hükümet kurulamazsa seçim kararı alabilecek.

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Ancak bu 60 günlük süreyi bekler mi Tatar?

Büyük ihtimalle bekler.

Neden?

Çünkü UBP’nin kuruluş resepsiyonunda kürsüde coşarak konuşan Tatar, partisinin bu 60 gün içinde seçim yasağı gelmeden daha da seçim yatırımı yapmasını bekleyebilir. Çünkü yeni hükümet kurulana kadar eski hükümet görevde kalır.

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Belki de Saner de bunun için istifa etmiştir.

Meclis’teki durum artık hükümeti devam ettirme olanağı bırakmayınca istifa edip bu 60 günü lehine kullanmak istemiş olabilir.

Tatar da ona bu olanağı sağlayabilir.

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Yani hükümet istifa etti, evet güzel oldu ama yasa, kural tanımaz ‘dibelik azınlık atama hükümetin’ yeni bir seçim sürecine kadar rahat duracağını sanmıyorum.