Devlet işçisiyim. Emekli yaşım kaçtır?

İyi günler.

Temmuz 1976 doğumluyum. 1995’de özel sektörde sigortam başladı ve 1999’da kamuya işçi olarak girdim. Emekli yaşım kaç olur acaba?

Kamuda işçi yani sigortalı çalışanlar ile özelde sigortalı olarak çalışanların emekli olma noktasında yasada bir ayrım bulunmayıp emekli yaşı mevzuattaki düzenlemeye binaen özel ile aynıdır.

Bu sebeple Temmuz 1976 doğumlu olmanız nedeniyle 25 yıl prim yatırımı ile 60 yaşında emekli olabilirsiniz.

Ayrıca 25 yıl prim yatırımı olması koşulu ile her yıla %6 daha az emekli maaşı alarak yani %30 daha az emekli maaşı alarak 55 yaşında da emekli olma hakkı verilmektedir ki bunu kesinlikle tavsiye etmediğim için yazılarımda belirtmiyorum.

1990’da belediyede işe girdim? Emekli yaşım ne olur?

Merhaba.

13 Şubat 1970 doğumluyum.

1990 yılında belediyede işçi olarak işe girdim ve hala daha orda işçi olarak çalışıyorum.

Ben ne zaman emekli olabilirim?

Yukarıda izah ettiğim durum sizin için de geçerli olup özel ile belediyelerde sigortalı olarak çalışanların emekli yaşları mevzuatta aynıdır.

Bu sebeple doğum tarihiniz itibariyle 25 yıl prim yatırım koşulunu da yerine getirdiğiniz için 54 yaşında yatırım yıllarınız üzerinden emekli olabilirsiniz.

1 aylık sigortam var? Toplu yatırım ile emekli olabilir miyim?

1960 doğumluyum. Sadece 1 aylık yatırımım var. Toplu prim yatırımı ile emekli olabilir miyim?

Mevzuatımız gereği çalışmadığınız dönemlere yönelik toplu prim yatırım hakkı verilmediği ve bu durumda olanlara bilfiil sürenin geçirilerek sigortalara prim yatırım hakkı verildiği için maalesef toplu prim yatırımı ile emekli olma hakkınız bulunmamaktadır.

Asgari Ücretten sigortam yatıyor. Emekli maaşım ne olur?

İyi günler Devrim Bey.

1988 doğumluyum ve 2008 yılında sigorta yatırımlarım başladı ve aralıksız da devam ediyor.

Yatırımlarım hep asgari ücretten. Böyle devam ederse ve 25 yıl üzerinden emekli olursam emekli maaşım ne olur.

Emekli yaşını hesaplama formülü maalesef çok karışık bir formül olduğu için şu an emekli maaşı hesaplamayı biz yapamıyoruz ama yatırımların hep asgari ücret üzerinden olması durumunda yani en alt basamaktan olması durumunda maaş hesaplaması kolaylıkla yapılabilmektedir.

2008 yılında ilk kez sigortalı olmanız hasebiyle 25 yıl prim yatırımı ile 60 yaşında emekli olma hakkına sahipsiniz.

Ayrıca 25 yıl prim yatırımı olması koşulu ile her yıla %6 daha az emekli maaşı alarak yani %30 daha az emekli maaşı alarak 55 yaşında da emekli olma hakkı verilmektedir ki bunu kesinlikle tavsiye etmiyorum.

Sosyal Güvenlik Yasası’na göre aylık bağlama oranı, sigortalının malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalarına tabi olarak geçen toplam prim ödeme gün sayısının, ilk beş bin dört yüz günün (15 yılın) her üç yüz altmış günü için %2,5 ve ondan sonraki her üç yüz altmış günü için de %2 olup, bu oranların toplanması suretiyle tespit edilir.

Bu düzenlemeye binaen yatırımları hep asgari ücret üzerinden yapılan bir kişi 25 yıldan emekli çıkacağında emekli maaşı olarak asgari ücretin %57,5’ini almaktadır ki bugün bu rakam da 2,858 TL’dir.

Ancak Sosyal Güvenlik Yasası, malullük ve yaşlılık sigortasından bağlanacak aylıklar ile ölüm sigortasından aylık alan tek kişi de olsa hak sahiplerine bağlanacak aylıkların asgari ücretin %60’ından az olmayacağı yönünde düzenleme içerdiği için bugünkü asgari ücret üzerinden 25 yıl prim yatırımı ile yaşı geldiğinde emekli çıkan bir kişi 2,982 TL emekli maaşı almaktadır.

Bunu biliyor musunuz?

İşçiye maaş pusulası verilmesi zorunlu mu?

İşveren her ödemede işçiye ücret hesabını gösterir imzalı veya işverenin işaretini taşıyan bir pusula vermek zorundadır.

Ancak, on veya daha az işçi çalıştıran küçük işyerleri, ücret pusulası yerine ücret bordrosu imzalamakla yetinebilir. Bu pusula veya bordroda asli ücret ve eklentileri ile her çeşit kesintilerin ayrı olarak gösterilmesi zorunludur.

Hangi koşullarda ücret kesintisi yapılabilir?

İşveren, yasalarda, toplu iş sözleşmelerinde veya hizmet akitlerinde gösterilmiş olan nedenler dışında, mahkeme kararı olmaksızın işçiye ücret kesintisi yapamaz.

İşçilere ücret kesintisinin bir disiplin suçu karşılığı olarak uygulanabilmesi için, disiplin suçlarının ve bu suçlara uygulanacak cezaların toplu iş sözleşmesi veya hizmet akdinde açıkça belirtilmesi koşuldur.

Yukarıda belirtilen disiplin suçlarına karşılık verilecek cezalar, toplu iş sözleşmesi veya hizmet akdinde belirtilmiş olan bir işyeri disiplin kurulu tarafından verilir. Böyle bir disiplin kurulu oluşumunda çalışanların yasal temsilcisinin yer alması zorunludur.

İşyeri disiplin kurulunun toplu iş sözleşmesi veya hizmet akdi ile oluşturulmadığı işyerlerindeki disiplin suçlarına verilecek cezalar, Çalışma Dairesi Müdürlüğünün bir temsilcisi başkanlığında, işveren ve işçinin birer temsilcisinden oluşacak kurul tarafından belirlenir.

İşçiye kendini savunma hakkı verilmeden, ücret kesintisi cezası verilemez.

İşçi ücretlerinden yapılacak kesinti ve işlenen disiplin suçunun ne olduğu işçiye yazılı olarak bildirilir.

İşçi ücretlerinden, işlenen disiplin suçu nedeniyle yapılacak kesintilerin toplamı bir ayda üç gündelikten veya parça başına ya da yapılan iş miktarına göre verilen ücretlerde, işçinin üç günlük kazancından fazla olamaz.

İşveren, işlenen disiplin suçlarına karşılık yapılan ücret kesintilerinin kaydını tutmak ve bu kesintileri İş Yasası’nda belirtilen gelirlerin toplandığı hesaba, kesintinin yapıldığı tarihten başlayarak bir ay içerisinde yatırmak zorundadır.

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