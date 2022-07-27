“Dayıcığım Fikret Kalyoncu yaşasaydı, 77 yaşında olacaktı...”

Ayşe Sürer Yanaraoğlu bir kayıp yakını... Dayısı Fikret Kalyoncu, 1974’te “kayıp” edilmişti Erdoğan Mustafa ile birlikte, Akdeniz (Aya İrini) köyünde... Ayşe Sürer Yanaroğlu, bir sosyal medya paylaşımında şunları hatırlatıyor hepimize:

“Fikret Kalyoncu, Ağustos 1974’te evinden, teyzesinin oğlu Erdoğan Mustafa ile (birlikte) Kıbrıslırum askerler tarafından alınıp Akdeniz (Aya İrini) sahiline götürülmüştür. O günden sonra hiçbir haber alınamamıştır.

Üzerinden 48 yıl geçmesine rağmen hala bulunmamıştır.

Kayıplarımız adına anıt mezar yapılmıştır.

Ben hiç dayımı görmedim. Bu olaydan üç sene sonra dünyaya geldim.

Ama hep dayımın özlemi ile yaşadım.

Hep onunla ilgili anlatılanlarla büyüdüm. Denizlerde çalıştığını, Bozkurt gazetesinde çalıştığını, 1974 öncesi aile ve köy ile ilgili çekilen resimlerin onun tarafından çekildiğini, çocukları çok sevdiğini dinledim.

Bugün yaşasaydı 77 yaşında olacaktı. (27/03/1945) Doğum günün kutlu olsun DAYI'cığım. Nur içinde yat. Mekanın cennet olsun...”

Ayşe Sürer Yanaroğlu, bu sosyal medya paylaşımında Kayıp Şahıslar Komitesi’ni de etiketlemiş...

KIBRIS’TAN HATIRALAR...

Harbour Club’ın kurucusu bir film yıldızı ve şarkıcıydı: Judy Shirley’nin ilginç hayatı...

Girne limanında bulunan, hepimizin bildiği ünlü “Harbour Club”ın kurucusunun bir film yıldızı ve şarkıcı olduğunu, geçtiğimiz günlerde Rita Severis’in sahibi olduğu CVAR yani Kıbrıs Görsel Sanatlar ve Araştırma Merkezi’nin internet sitesinde çıkan bir yazıdan öğrendim ve çok şaşırdım. Bu film yıldızı ve şarkıcının adı Judy Shirley imiş...

CVAR’ın internet sayfasında, “Ressamı tanıyınız: Judy Shirley” başlıklı yazıda CVAR’ın Lefkoşa’daki müzesinde bulunan resimleri çizen sanatçılardan her birinin ayda bir kez tanıtılacağı belirtiliyor ve Judy Shirley hakkında şu bilgiler veriliyor:

*** Bu sanatçılar 1800’lü yıllardan başlayarak 1960’lı yıllara kadar adayı ziyaret eden profesyonel ya da amatör ressamlardı. Ziyaretleri esnasında Kıbrıs’ın çeşitli manzaralarını çizdiler... Bu sanatçıların çoğunun Kıbrıs’ı evleri olarak seçip adada yıllar boyu yaşamaları kayda değerdir...

*** Judy Shirley olarak bilinen Judy Findley’den söz etmek istiyoruz... 15 Aralık 1974 tarihinde New York Times’da Steven V. Roberts tarafından kaleme alınan bir makelede, Judy, “İkinci Dünya Savaşı döneminde en ünlü Britanyalı şarkıcılardan biri” olarak tarif ediliyor. Judy aynı zamanda bir film yıldızıydı ve kendisi de bir film yıldızı olan Roy Findley ile evlenmişti.

*** Judy nasıl olup da Kıbrıs’a gelmişti, adada ne işi vardı? New York Times gazetesine göre İkinci Dünya Savaşı esnasında, 14 aylık bir süre içerisinde Judy, Akdeniz’de bulunan askerler için tam 1,700 şov sahnelemişti. 1951 yılında artık emekliye ayrılmaya karar vermiş ve o dönemde askeri bir subay olan eşiyle birlikte Girne limanında bir çay dükkanını satın almış ve bunu bir pub’a dönüştürmüştü...

*** Judy yemek pişirmeyi çok seviyordu ve İngilizler ile yerli halka, kendi özel yemeklerini sunmayı seviyordu... Pub giderek gelişti ve birkaç yıl içerisinde “Harbour Club”, Temmuz 1974’e kadar çok popüler bir mekana dönüştü... Hatta 1950’li yılların sonlarında Vali Sir Hugh Foot’un doğumgününü burada kutladığı biliniyor...

*** CVAR’ın koleksiyonunda Judy Findley’nin yaptığı bir resim bulunuyor – bu resimde bir Kıbrıs kahvehanesinden tipik bir görünüm yansıtılmış. Naif bir tarzda yapılmış olan resme bir tiyatro sahnesi görünümü kazandırılmış, böylece her bir kahramanın sanki de bir rol canlandırdığı izlenimi yaratılmış.

*** İnternetten derlediğimiz bilgilere göre Judy Shirley, 25 Şubat 1907’de İngiltere’de Leicester’de, Liecestershire’da doğmuş. 1936 yılında Cabaret Cartoons’da, aynı yıl “Variety” filminde, 1937 yılında “Cabaret Cruise” filminde oynamış. Roy Findlay’le 1951’de evlenmiş... 1996 yılında İngiltere’nin Marlborough kentinde hayata veda etmiş...

*** Judy’nin tümü de şarkıcı olan Ann Lenner, Rosa Lenner ve Shirley Lenner adlı üç kızkardeşi de bulunmaktaydı... Judy’nin eşi Roy findlay ise 7 Ocak 1903’te Londra’da dünyaya gelmiş. 1936 yılında “A Clown Must Laugh”, aynı yıl “Gaol Break” ve 1938’de “Lightining Conductur” adlı filmlerde oynamış. 9 Haziran 1973’te Girne’de vefat etmiş...

Judy Shirley'nin bir albüm kapağı...

Harbour Club'ın günümüzdeki görünümü... En soldaki bina... Fotoğrafı arkadaşımız Kosta Konstanti çekti, izniyle yayımlıyoruz...