Davaların % 75'i ‘alacak verecek’

YARGININ HUKUK DAVASI GÜNDEMİ:

8 bin 766 hukuk davası

Alacak-verecek: 6 bin 548

Banka/icar satış: 963

Tazminat: 566

Tahliye: 431

İş davası: 193

Karşılıksız çek: 64

Bilişim: 1

Serap ŞAHİN

Ekonomide yaşanan daralma ve yurttaşların alım gücündeki gerileme, yargının gündemine de taşındı. Krizin etkisiyle hukukçuların önündeki dava dosyalarının sayısı giderek arttı. 2024 Faaliyet Raporu’na göre; geçtiğimiz yıl mahkemeler 8 bin 766 hukuk davası görüştü.

6 ilçedeki mahkemelerin gündeminde ‘alacak-verecek’ dosyaları ilk sırada yer aldı.

2024 yılında 8 bin 766 hukuk davasının yüzde 75’i, yani 6 bin 548’ini ‘alacak-verecek’ dosyasının oluşturması dikkat çekti.

Banka-icar satış davası: 963

Alacak-verecek davalarının ardından, 6 ilçe mahkemelerinde 2024 yılında banka/icar satış dosyalarında 963 dava görüldü.

Söz konusu dönemde, 566 tazminat davası, 431 tahliye, 193 iş davası, 1 de bilişim suçu davası görüldü.

Rekor Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nde

Resmi verilere göre; en çok hukuk davası Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nde görüldü.

2024’Te Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nde çeşitli suçlardan 3 bin 984 dava görüşüldü.

Aynı dönemde Mağusa Kaza Mahkemesi’nde 2 bin 551, Girne Kaza Mahkemesi’nde bin 460 dava görüldü.

Güzelyurt Kaza Mahkemesi’nde 445, İskele Kaza Mahkemesi’nde 223, Lefke Kaza Mahkemesi’nde ise 103 davanın görüldüğü kayıtlara geçti.

64 kişiye karşılıksız çek davası

Bankalara yazılan çeklerin karşılıksız çıkması sonucu ise geçtiğimiz yıl 64 kişiye dava okundu.

Söz konusu davaların ağırlıklı olarak Mağusa ile Lefkoşa Kaza Mahkemelerinde görüldüğü rapora yansıdı.

Mağusa Kaza Mahkemesi’nde 15, Lefkoşa’da 19, Girne’de 11, Güzelyurt’ta 13, Lefke’de 6 dava görüldü.

En çok iş kazası davası Lefkoşa’da

2024’de 193 iş davası da yargının gündemindeydi.

Bölge olarak incelendiğinde en çok iş kazası davası Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nin gündemine geldi.

Söz konusu dönemde Mağusa Kaza Mahkemesi’nde 49, Girne Kaza Mahkemesi’nde 38, Güzelyurt Kaza Mahkemesi’nde 3, İskele Kaza Mahkemesi’nde ise 1 iş kazası davası görüldü.