DAÜ’ye YKS sonuçlarına göre 2,271 öğrenci yerleşti  

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih sonuçları, 25 Ağustos 2025 Pazartesi günü açıklandı. Sonuçlara göre Doğu Akdeniz Üniversitesi’ne (DAÜ) bu yıl YKS’den 1,805’i lisans, 466’sı ise ön lisans olmak üzere toplamda 2,271 öğrenci yerleşti.

Daü’den yapılan yazılı açıklamada, 2024 yılında toplam 2,185 öğrencinin yerleştiği DAÜ, 2025 yılında bu sayıyı 2,271’e yükseltti. 2024 yılına göre yerleşme sayısını artıran DAÜ, 2025 yılı YKS sonuçlarına göre %70 doluluk oranına ulaşarak yerleşen öğrenci sayısını en fazla artıran üniversite oldu. Kıbrıs’ın kuzeyi genelinde yerleşme oranları azalırken, DAÜ doluluk sayısını artırarak Kıbrıs’ın kuzeyinde ortalamanın üzerine çıktığını açıkladı.

Sonuçlara göre lisans programlarına yerleşen öğrenci sayısında da artış kaydedildi. 2024’te 1,676 olan lisans programlarına yerleşim sayısı, 2025’te 1,805’e yükseldi. Böylece DAÜ, lisans düzeyinde en yüksek öğrenci yerleşimi sağlayan üniversite olarak lider durumuna geldi. Üniversiteden yapılan yazılı açıklamada, eşdeğer öğrenci sayılarında da DAÜ hem lisans hem de ön lisans yerleştirme sonuçlarına göre Kıbrıs’ın kuzeyinde birinci sırada yer aldığı belirtildi.

“Sağlıkta Zirve %100 Doluluk Oranı”

2025 YKS sonuçlarına göre DAÜ’nün sağlık alanındaki programları büyük ilgi gördü. DAÜ Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi ve Eczacılık Fakültesi %100 doluluk oranına ulaştı. Elde edilen sonuç, DAÜ’nün sağlık alanındaki güçlü akademik kadrosu ve uluslararası akreditasyonlarının öğrenci tercihleri üzerindeki etkisini bir kez daha ortaya koydu.

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç, elde edilen sonuçların DAÜ’nün güçlü akademik kadrosu, uluslararası akreditasyonları ve kaliteli eğitim anlayışının bir göstergesi olduğunu vurguladı. Prof. Dr. Kılıç, “DAÜ, öğrencilerine sadece bir diploma değil, aynı zamanda uluslararası bir vizyon kazandırmakta ve dünya standartlarında bir eğitim fırsatı sunmaktadır. Kıbrıs’ın kuzeyinde akademik bir yolculuğa başlayacak olan tüm öğrencileri sevgiyle karşılıyor, DAÜ’yü tercih eden öğrencilerimize ise DAÜ Ailesine Hoş Geldiniz diyerek, akademik yolculuklarında sonsuz başarılar diliyorum.”