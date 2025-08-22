DAÜ’de Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi öğrencilerini bekliyor

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), teknoloji ve bilişim alanlarındaki köklü tecrübesini daha da ileriye taşımak adına Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi’ni kurdu. Söz konusu fakülte, 1994 yılından bu yana Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri programını başarıyla yürüten Bilgisayar ve Teknoloji Yüksekokulu’nun (BTYO) Bilişim alanındaki birikimini devralarak bu alanda çağın gereklerine uygun, bireyler yetiştirmeyi hedefliyor.

Bilişim alanında 30 yılı aşkın akademik deneyim

ASIIN akreditasyonuna ve EuroINF kalite mührüne sahip Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri programlarını güncelleyen fakülte, bu programlara günümüzün en çok talep gören alanları arasında yer alan Bilişim Güvenliği Teknolojileri ile Veri Bilimi ve Analitiği disiplinlerini de ekledi. Böylece DAÜ’nün bilişim alanındaki 30 yılı aşkın akademik deneyimi daha da derinleşerek, disiplinlerarası bir yaklaşımla güçlendirilmiş oldu. Bu bağlamda fakülte, dijital dönüşüm, siber güvenlik, veri analitiği ve yapay zekâ (AI) gibi hızla gelişen alanlarda çağın ihtiyaçlarına yanıt verebilen, donanımlı ve sektöre hazır mezunlar yetiştirmeyi amaçlıyor.

Fakülte Dekanı Prof. Dr. Ahmet Rizaner liderliğinde yürütülen yeni yapılanma, sadece akademik bir dönüşüm değil, aynı zamanda bölgesel ve küresel ölçekte bilişim sektörüne yön verecek bir vizyonun da habercisi olarak tanımlanıyor.

En iyi 100 meslek listesinde ilk 10’da

Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi’nin kurulmasıyla birlikte, mevcut bilişim sistemleri ve teknolojileri müfredatı özellikle yapay zekâ ve makine öğrenmesi konularına ağırlık verecek şekilde güncellendi. Ayrıca bilişim güvenliği ve veri analizi alt alanlarında açılan iki yeni program ile hem Kuzey Kıbrıs’ın hem de dünyanın hızla değişen iş gücü ve beceri açığına çözüm üretilmesi hedefleniyor. ABD merkezli yayın kuruluşu U.S. News & World Report’un büyüme potansiyeli, maaş imkânı, istihdam, güvenlik ve iş-yaşam dengesi kriterlerine göre hazırladığı “En İyi 100 Meslek” listesinde ilk 10’da dört bilişim mesleği, ilk 100’de ise çok daha fazlası yer alıyor. Rapora göre, 2025 yılında bilgisayar bilimi iş piyasasında, özellikle yeni teknolojiler ve sektör taleplerine odaklanan uzmanlık alanlarında güçlü bir talep bekleniyor. Bu kapsamda öne çıkan meslekler arasında veri bilimcileri ve analistler, yazılım geliştiriciler, makine öğrenmesi mühendisleri ve siber güvenlik uzmanları bulunuyor.

World Economic Forum’un “Future of Jobs Report 2025” verilerine göre de AI ve makine öğrenmesi uzmanları, büyük veri uzmanları, bilgi güvenliği analistleri, yazılım ve uygulama geliştiricileri ile veri bilimcileri önümüzdeki beş yılda en hızlı büyüyecek meslekler arasında gösteriliyor. 2025–2030 yılları arasında en çok talep görecek becerilerin yapay zekâ ve büyük veri yetkinlikleri, siber güvenlik bilgisi, programlama ve teknoloji okuryazarlığı olacağını ortaya koyuyor. Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi, tüm programlarına eklediği yapay zekâ ve makine öğrenmesi dersleri ile öğrencilerini yüksek istihdam potansiyeline sahip sektörlere hazırlayarak siber güvenlik alanındaki yetenek açığını kapatacak nitelikli mezunlar yetiştirmeyi hedefliyor.

“Çağın gereklerine uygun yepyeni bir vizyon”

Fakülte Dekanı Prof. Dr. Ahmet Rizaner konuyla ilgili yaptığı açıklamada: “Bilgi ve teknolojinin hayatın her alanına yön verdiği bir çağdayız. Siber güvenlikten veri bilimine, yapay zekâdan dijital altyapılara kadar birçok alan artık sadece geleceğin değil, bugünün de vazgeçilmezleri arasında. Bu dönüşüme ayak uydurmakla kalmayıp, yön verecek bireyler yetiştirmek üzere yola çıktık. Fakültemizi kurarken yalnızca yeni bir yapı inşa etmedik; 1994’ten bu yana süregelen bilişim eğitimimizin üzerine çağın gereklerine uygun yepyeni bir vizyon ekledik.

Tüm programlarımızı bilimsel veriler ışığında gözden geçirdik; iş dünyasının ihtiyaçlarını, uluslararası gelişmeleri ve öğrenci beklentilerini dikkate alarak güncelledik. Lisans seviyesinde eğitim veren mevcut bilişim sistemleri ve teknolojileri programımız ve bu dönem öğrenci alımına başlayan bilişim güvenliği programımıza ek olarak önümüzdeki dönemden itibaren veri bilimi ve analitiği programına da öğrenci kabulüne başlamayı planlıyoruz.

Lisans programlarına ek olarak, tezli ve tezsiz Bilgi Teknolojileri yüksek lisans programlarımız ile öğrencilerimize hem araştırma hem de uygulama boyutunda derinleşme imkânı sunuyoruz. Bu programlar, bilişim alanında daha derin bilgi ve beceriler kazanmak isteyen bilişimci ve mühendislere ek olarak farklı disiplinlerden bilişim dünyasına geçiş yapmak isteyen profesyoneller ve yeni mezunlara da uzmanlaşma fırsatı veriyor.

Akademik araştırma konusunda da fakültemiz güçlü bir iddiaya sahip. Yeni vizyonumuzla birlikte bu kapasiteyi daha da artırarak, ulusal ve uluslararası düzeyde ses getiren araştırmalarla bilişim dünyasına yön vermeyi hedefliyoruz. Amacımız, öğrencilerimizi yalnızca teknik bilgiyle değil; etik değerlerle, eleştirel bakış açısıyla ve üretkenlikle donatmak. Fakültemiz hem bugüne hem de yarına hazır bireyler yetiştirmek için burada.” ifadelerine yer verdi.