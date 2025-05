DAÜ’de “6. Kariyer Kahvesi” etkinliği düzenleniyor

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) İşletme ve Ekonomi Fakültesi tarafından “6. Kariyer Kahvesi” etkinliği düzenleniyor. Söz konusu etkinlik, 6 Mayıs 2025 Salı günü, 10:00 – 12:00 saatleri arasında DAÜ İşletme ve Ekonomi Fakültesi bahçesinde gerçekleştirilecek.

DAÜ İşletme ve Ekonomi Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Besim’in açılış konuşmasıyla başlayacak etkinlikte, mezun adayı öğrencilerin firma temsilcileriyle doğrudan görüşerek açık pozisyonlar, staj olanakları ve sektör beklentileri hakkında bilgi edinmeleri ve kariyer bağlantıları kurmaları hedefleniyor. Geleneksel olarak her yıl düzenlenen benzer etkinliklerle öğrencilerin yalnızca akademik olarak değil, aynı zamanda sektörle yakın ilişkiler kurarak kariyerlerine daha donanımlı bir şekilde hazırlanmalarına katkı sağlanıyor. Ayrıca yıl boyunca düzenlenen eğitim seminerleriyle de öğrencilerin mezuniyet sonrası iş başvuru süreçlerine hazırlanmasına yönelik öz geçmiş hazırlama, motivasyon mektubu yazma ve mülakat teknikleri gibi konularda iş yaşamına hazırlanmaları hedefleniyor.

Etkinliğe, 27 farklı firma katılım gösterecek

Bu yılki etkinliğe, 27 yerel firmanın yanında KKTC Dışişleri Bakanlığı da katılım gösterecek. Katılımcı firmalar arasında AKOL Global, İlkay M. Genç Ltd., Creditwest Bank, Kıbrıs Türk Kooperatif Merkez Bankası, Metgin Ltd., Oza Kahve, Kıbrıs Türk Öğretmenler Kooperatifi, Garanti BBVA, Kuzey Kıbrıs Turkcell, Telsim Vodafone Grup Şirketi, Asbank, Döveç Construction, Acapulco Resort Convention Spa Hotel, Ciddi Mutfak, The Arkın İskele, CivicSpace (Sivil Alan), Başman Group of Companies, Limasol Türk Kooperatif Bankası, Albank, Grand Sapphire Resort, Grand Sapphire City Hotel, Pera Mackenzie, Kredo Muhasebe & Danışmanlık, Kıbrıs Vakıflar İdaresi, İktisat Bankası, Denizbank ve Noyanlar Group of Companies yer alıyor.