DAÜ Türk Devletleri Kızılay-Kızılhaç Ağı Gönüllülük Kampı’na katıldı
DAÜ’den bir heyet Türk Devletleri Kızılay-Kızılhaç Ağı Gönüllülük Kampı’na katılım gösterdi.
A+A-
Doğu Akdeniz Üniversitesi’den (DAÜ) bir heyet Türk Devletleri Kızılay-Kızılhaç Ağı Gönüllülük Kampı’na katıldı.
DAÜ’den verilen bilgiye göre, Türk Devletleri Teşkilatı bünyesinde Türkiye Heybeliada’da gerçekleştirilen kampta, insani yardım, afet yönetimi, gönüllülük konularında deneyim ve bilgi paylaşıldı.
Etkinliğin, bireysel gelişim yanında toplumsal sorumluluk bilincini geliştirme hedefinin de bulunduğu kaydedilen açıklamada, etkinliğe katılımın uluslararası iş birliklerin güçlenmesine zemin hazırladığı kaydedildi.
Bu haber toplam 151 defa okunmuştur