DAÜ ile İskele Mimoza Inner Wheel Derneği arasında iş birliği protokolü imzalandı

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) ile İskele Mimoza Inner Wheel Derneği arasında, dezavantajlı üniversite öğrencilerine ve toplumdaki ihtiyaç sahibi bireylere destek sağlamak amacıyla iş birliği protokolü imzalandı.

11 Ağustos 2025 Pazartesi günü, saat 10.00’da DAÜ Rektörlük Binası’nda gerçekleştirilen imza töreninde protokole, DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç, İskele Mimoza Inner Wheel Derneği Başkanı Gülsün Korun ile Inner Wheel Derneği Kurucu Başkanı Nesligül Onurel imza koydu. Protokole DAÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sonuç Zorlu ve DAÜ Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sıtkıye Kuter şahit olarak imza koydu. Söz konusu iş birliği protokol töreninde İskele Mimoza Inner Wheel Derneği üyeleri de hazır bulundu.

Protokol kapsamında, ekonomik sıkıntılar nedeniyle temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanan, eğitimlerini ve yaşamlarını sürdürmekte güçlük çeken üniversite öğrencilerine, DAÜ kampüsü içerisinde hayata geçirilecek Mimoza Bazaar (İkinci El Satış Yeri) aracılığıyla yarı zamanlı çalışma imkânı sunulacak. Buradan elde edilecek gelir ile hem dezavantajlı öğrenciler hem de toplumdaki diğer ihtiyaç sahibi bireyler ve sokak hayvanları desteklenecek.

Protokole göre DAÜ, İskele Mimoza Inner Wheel Derneği’ne satış yeri olarak kullanılacak mekânı tahsis edecek ve bu iş birliğini öğrenci portalı, resmi web sitesi ve fiziki alanlar aracılığıyla duyuracak. Dernek ise satışa sunulacak ürünleri sağlayacak, ihtiyaç duyulan çalışan sayısını ve çalışma alanlarını DAÜ’ye iletecek. Başvurular, DAÜ öğrenci portalında yer alacak özel link ve online başvuru formu üzerinden yapılacak. Başvuru sonuçları, DAÜ Rektörlüğü tarafından dernek yetkililerine iletilecek. Ayrıca protokol kapsamında, Dernek üyelerine hizmet içi eğitim seminerleri ile Sürekli Eğitim Merkezi’nde indirimli yabancı dil dersleri sunulacak.

“İçinde Bulunduğumuz Coğrafyaya Katkı Sağlamaya Devam Edeceğiz”

Protokol imza töreninde konuşan DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç, “Bugün, bizim için anlamlı ve değerli bir protokolün imza töreninde bir aradayız. DAÜ, toplumun bir üniversitesi olarak yalnızca eğitim vermekle kalmayıp, toplumla ilişkilerini geliştirmek ve topluma olan katkılarını artırmak için her türlü çaba ve girişimi desteklemektedir. Gerçekleştirilecek çalışmalar ve projelerle içinde bulunduğumuz coğrafyaya katkı sağlamaya devam edeceğiz. Bu bizim asli görevimizdir. Bugün de bu sorumluluğu yerine getirmekten gurur duyuyoruz. Bu iş birliği hem topluma hizmet, hem de öğrencilerimizin projede yer alması açısından büyük önem taşımaktadır.” dedi.

“DAÜ En Doğru Adres”

İskele Mimoza Inner Wheel Derneği Başkanı Gülsün Korun, gerçekleştirdiği konuşmada, toplumu, eğitimi ve gençleri birleştiren bu anlamlı projede DAÜ’nün kendilerine destek vermesinden dolayı teşekkürlerini iletti. Projeden elde edilecek gelirlerle hem kadınlara hem de gençlere destek sağlanacağını ifade eden Korun, projenin fikir mimarı olan DAÜ Eğitim Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sıtkıye Kuter ile projeye önemli katkılar sunan DAÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sonuç Zorlu’ya teşekkür etti. Projenin topluma farklı açılardan katkı sağlayacağına inandığını belirten Korun, bu kapsamda başlangıç noktası olarak DAÜ’nün en doğru adres olduğunu düşündüklerini vurguladı.

“Kıbrıs’ın kuzeyinde Bir İlktir”

DAÜ Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sıtkıye Kuter yaptığı açıklamada, “Bu proje benim hayalimdi. Projenin topluma katkı sağlayacağına inancım tamdır. Bu proje, Kıbrıs’ın kuzeyinde bir ilktir ve bu ilkin DAÜ’de hayata geçirilmesi oldukça önemlidir. Hayalimin gerçekleşmesi noktasında hem Inner Wheel’e hem de üniversitemize çok teşekkür ederim. Evim bildiğim DAÜ ile bu projeyi gerçekleştirmek benim için mutluluk vericidir.” dedi.

“Üniversiteyi Toplumdan Ayrı Düşünemeyiz”

DAÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sonuç Zorlu ise konuşmasında, İskele Mimoza Inner Wheel Derneği’ne duyarlılığı için teşekkür etti. Prof. Dr. Zorlu konuşmasının devamında, “Üniversiteyi toplumdan ayrı düşünemeyiz. Öğrenciler üniversiteyi var eden, toplum ise bizleri var eden unsurlardır. Farkındalık yaratmak açısından bu proje oldukça anlamlıdır. Proje, öğrencilerimiz için de çok faydalı olacaktır.” dedi. Prof. Dr. Zorlu son olarak, DAÜ ile Inner Wheel Derneği’nin topluma duyarlılığı sayesinde iş birliğinin, daha büyük kapıların açılmasına vesile olacağını aktardı.

“Topluma Hizmet Vermeyi Hedef Olarak Belirledik”

Inner Wheel Derneği Kurucu Başkanı Nesligül Onurel ise, projenin fikir öncüsü olan Prof. Dr. Sıtkıye Kuter’e teşekkür ederek, Inner Wheel ilkeleri doğrultusunda topluma hizmet vermeyi hedef olarak belirlediklerini ve DAÜ ile gerçekleştirilen iş birliği sayesinde de bu hizmeti sürdürmeye devam edeceklerini ifade etti.