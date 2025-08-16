DAÜ 28. Oryantasyon Günleri başlıyor

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Sosyal ve Kültürel Aktiviteler Müdürlüğü tarafından her akademik dönemin başında DAÜ’ye yeni kayıt yaptıran öğrencilerin karşılanmaları ve yerleştirilmeleri ile uyum süreçlerinin desteklenmesi amacıyla düzenlenen DAÜ Oryantasyon Günleri’nin 28’incisi başlıyor.

“Destek masaları kurulacak”

DAÜ Öğrenci İşlerinden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sonuç Zorlu, 19 Ağustos – 30 Eylül 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan oryantasyon süresince öğrencilerin, üniversitenin sosyal, kültürel ve akademik yaşamına dair bilgiler edineceğini belirterek, kampüs içinde kurulacak olan danışma masalarından öğrencilerin destek alabileceklerini aktardı. Prof. Dr. Zorlu, DAÜ 28. Oryantasyon Günleri ile yeni kayıt yaptıran öğrencilerin 2025-2026 Akademik Yılı Güz Dönemi ders başlangıcına en iyi şekilde hazırlanmalarını hedeflediklerini vurguladı.

Kuzey Kıbrıs Turkcell’in (KKTCELL) iletişim sponsorluğunda, Mağusa Belediyesi’nin destekleriyle gerçekleştirilecek olan Oryantasyon Günleri kapsamında bilgilendirici çevrim içi seminerlerden eğlenceli sosyal etkinliklere, atölye çalışmalarından şehir ve kampüs turlarına kadar birçok etkinliğin gerçekleştirileceğinin bilgisini veren Prof. Dr. Zorlu, üniversiteye yeni kayıt yaptıran öğrencilerin havaalanında karşılanarak kampüse ulaşımlarının sağlanacağını ve adaptasyon süreçlerini en iyi şekilde geçirmeleri için tüm hazırlıkların tamamlandığını bildirdi.

Çevrim içi ve yüz yüze çeşitli etkinlikler gerçekleştirilecek

28. Oryantasyon Günleri kapsamında hem çevrim içi hem de yüz yüze olmak üzere çeşitli seminerler ve etkinlikler gerçekleştirilecek. Tüm çevrim içi oturumlar Microsoft Teams platformu üzerinden gerçekleştirilecek. DAÜ oryantasyon günleri süresince “DAÜ’de Lisans Eğitimine Hazırlık”, “DAÜ’de Lisansüstü Eğitimine Hazırlık”, “Kuzey Kıbrıs’ta Sağlık ve Psikolojik Destek”, “Kıbrıs’ta Bankacılık ve Bütçeleme”, “Oturma İzni & Öğrenci Vizesi Rehberi”, “İş, Staj ve Gönüllülük Olanakları”, “Mağusa’da Güvenlik ve Destek”, “DAÜ’ye Hoş Geldiniz Oturumu”, “Kent Yaşamı” ve “Kültürel Değişime Uyum Atölyesi” gibi birçok etkinlik öğrenci ile buluşacak.

Öte yandan, 20 ve 27 Ağustos 2025 tarihlerinde aileler için konaklama, güvenlik, sağlık ve yaşam konuları ile ilgili çevrim içi bilgilendirme oturumları gerçekleşecek.

11-17 Eylül 2025 tarihlerinde DAÜ-2 Yurdu’nda gerçekleştirilecek olan sinema gösterimleri, karaoke, oyun gecesi ve rekreasyon günleri öğrencilerin yeni arkadaşlıklar kurmalarına ve üniversiteye daha hızlı uyum sağlamalarına olanak tanıyacak eğlenceli anlar yaşatacak. Öte yandan 15-19 Eylül 2025 tarihlerinde DAÜ- 2 Yurdu’nda Komedi & Kültür Şoku gösterisi gerçekleştirilecek.

Ayrıca, 9-11-12 Eylül 2025 tarihlerinde yapılacak olan İngilizce Yeterlilik Sınavı’na katılacak olan öğrencilerin sınav alanına ulaştırılmaları için yurtlar bölgesi, DAÜ-2 Yurdu önünden DAÜ Yabancı Diller ve İngilizce Hazırlık Okulu’na dönüşümlü otobüs seferleri düzenlenecek.

Mağusa turu ile şehri tanıma fırsatı sunulacak

15-20 Eylül 2025 tarihlerinde düzenlenecek olan Mağusa Turu, yeni öğrencilerin şehir hakkında bilgi edinmelerine yardımcı olacak. Tur için otobüsler, Aktivite Merkezi’nden hareket edecek.

Kampüs turu ile DAÜ yakından keşfedilecek

18 Eylül 2025 tarihinde, saat 10.00’da başlayacak kampüs turu, öğrencilerin üniversiteyi daha yakından tanımalarını sağlayacak. Aktivite Merkezi’nden başlayacak turda, Özay Oral Kütüphanesi, Lala Mustafa Paşa Spor Sarayı, Sağlık Merkezi, DAÜ Deniz Tesisleri ve Fakülteler ziyaret edilecek.

Öğrenciler için Hoş Geldin Gecesi düzenlenecek

26 Eylül 2025 tarihinde saat 18.00’de, DAÜ Deniz Tesisleri’nde gerçekleştirilecek Hoş Geldin Gecesi’nde; yönetsel birimler, fakülte ve yüksekokullar, öğrenci kulüpleri ile uluslararası öğrenci birlikleri, açacakları stantlar aracılığıyla yeni öğrencilere bilgi paylaşımında bulunacak. Etkinlikte ayrıca DJ performansı ve çeşitli eğlence programları da yer alacak.

Oryantasyon ile ilgili detaylı bilgiye https://oryantasyon.emu.edu.tr internet adresinden ile [email protected] e mail adresinden veya +90 533 833 86 00 WhatsApp hattından ulaşılabilir.