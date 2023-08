Daha çok kumar, daha çok rüşvet

Hayatlarımız üzerinde “kumar” oynanan bu ülkede genelde “kasa” kazanıyor.

“Kasa”dan kim kazanıyor?

Bakanlar, çevresi ve hükümet dedikleri merkeze yakın duranlar…

“Ulusal” aç kurtlar…

Maliye’nin para deposuna – öyle ya da böyle - ortak olanlar…

Siyaseti ve medyayı ablukaya almış casino, bahis, inşaat grupları başta olmak üzere “şanlı ordumun Kıbrıs’ta bir zaferi var” şiarına yaslanan hatırlı arsızlar…



***



“Şans Oyunları” diyorlar, kumarhaneler için!

Şimdi bu oyunların yasası değişecek ve daha çok izin verilecek.



Adanın güneyine bir senede 4 milyon turist akıyor, casino olmadan…

İş kuzeye geldi mi, “olmaz” diyorlar, illaki poker, rulet…



***



Şans ve talihle ilgili yeni yasa tasarısı Meclis gündeminde ya şimdi…

Hükümet "Euro'ya geçişe" karşı…

İllaki "Türk Lirası" diyor, malum…

Öyle de iş vergiye geldi mi hem Amerikan Doları istiyor hem Euro!

Ruhsat için önden 650 bin Euro istiyor "kasa"!

“Şans Oyunu Salonu Ruhsat Harcı ve Şans Oyunu Salonu İşletmecilik Ruhsat Harcı yıllık 650,000.- € (Altı Yüz Elli Bin Euro)’dur ve 1 Ocak – 31 Aralık dönemini kapsamaktadır.”



Şimdi anladınız mı Türk Lirası değer kaybederken, Maliye nasıl kazanıyor.

“Kasa” kazanıyor ancak güvencesizliği, belirsizliği, istikrarsızlığı ve yoksulluğu ağır bir bedel olarak sırtında taşıyanlar o kasadan pay almıyor.



Her oyun masası için ayrıca her ay bin üç yüz kırk beş dolar isteniyor.

Her oyun makinesi için her ay 155 dolar!

At yarışı köpek yarışı ayrı!

Biliyorsunuz, Kıbrıs'ın kuzeyinde, özellikle de "köpekler" yarışıyor.

Mülkiyet de kumarla ödenecek

“Kan döktük, aldık, bizimdir” yalanı dünyada kabul görmüyor.

Kan, koçan yapmıyor.

Toprağın çoğu Kıbrıslı Rumların…

Ödemek için komisyon kuruldu ancak kaynak yok.

İşte o kaynak şimdi “kumardan” toplanacak.



Yeni yasada kumardan toparlanacak parayla “Rum malları” için de kaynak yaratılması hedefleniyor.



“Bu Yasanın 10’uncu maddesince alınan harcın %5’i (yüzde beş), her yıl Devlet bütçesinde gösterilmek üzere Anayasanın 159’uncu Maddesinin (1)’inci Fıkrasının (b) Bendi Kapsamına Giren Taşınmaz Malların Tazmini, Takası ve İadesi Yasası kapsamında İçişleri Bakanlığının bütçesine aktarılır…”

- Ne enteresan, kumar tutkunu Kıbrıslı Rumlar, kendi parasıyla, kendi mülkünü ödeyecek belki de… -



***

Nisan 2023 itibariyle, adanın kuzeyindeki mülkler için Taşınmaz Mal Komisyonu’na toplam 7 bin 248 başvuru vardı.

Bunlardan henüz 1,449’ü uzlaşıyla, 34’ü duruşmayla sonuçlandı.

Devede kulak bile değil!

Bugüne kadar 1.233 başvuruda 382,541,826 Sterlin tazminata karar verildi.

Kimi ödendi, kimi beklemede!



Maraş dışında “mülkiyet sorunu”nun tümünün çözümü için en az 10 milyar sterlin gerektiği konuşuluyor, malum...

Sonra da "ayrı devlet, egemenlik" falan!

Kimin toprağında?

Sabah akşam kumar oynasan bin senede ödersin anca!



“Sınırları” kaldırıyor hükümet! Ülkede değil casinolarda…

Ülkede değil casinolarda…

Çok daha fazla casino izni vermek istiyor şimdi…

Kotasız!



Casino işletmecileri buna karşı, hükümet karşı değil…

Hükümet son derece hevesli, istekli, kararlı...

Çünkü potansiyel rüşvet çarkı var ortada…



2009’da son yasa geçerken “en fazla 5 casino izni daha verilebilir” denmişti.

Bu 5 izin verildi.

Toplamda 34’e geldi casino sayısı…

(Şu anda 2’si kapalı ve sorunlu, davalık… 32’si aktif…)

Şimdiki yasaya göre Bafra hariç yeni casino lisansı verilemez.

Bunu değiştirmek istiyor hükümet…

‘Bafra’ gibi tüm ilçelerde sınırsız casino izni vermek istiyor, yeni yasa tasarına göre…

Ne kadar arzu ederse…

Hatta…

“Casino kiralamak” da serbest olarak artık…

Güvenlik gerekçesiyle yasaklanmıştı, o da serbest kalacak, ne olmuş birkaç pusu kurulmuş, üç beş cinayet işlenmişse…

Bu kadar gözü dönmüşlük, bu kadar sorumsuzluk!

***

“Türkiye’den ne varsa burada da öyle” diyorlar ya!

Ne et kalıyor bu meselede, ne tırnak!

Ne cami, ne ibadet…

Türkiye’de casino yok işte…

O başka, bu başka (!)



Elli katına kadar artış!

“Şans Oyunu Salonu Ruhsat Harcı ve Şans Oyunu Salonu İşletmecilik Ruhsat Harcı” 550 bin Euro’ydu.

Türk Lirası değil!

EURO!



***

“Hükümet” kod adlı “3’lü milli ilhak masası” bunu 650 bin Euro’ya yükseltmeyi kararlaştırdı.



Asıl dikkat çekici öneri şu…

“Bakanlar Kurulu, burada belirtilen parasal değerleri elli katına varıncaya kadar artırmaya veya ilk miktarına kadar eksiltmeye yetkilidir.”



Ne yetki be!

Bu ne demek?

Elli katı diyor…

İşte en önemli “pazarlık” maddesi…

“Koz” mu derler kumarda, emin değilim…

Gör beni, göreyim seni!

Görmezsen beni, bildiririm haddini!