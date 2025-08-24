Credıtwest Bank'tan stajyerlere ‘Happy Hour’ etkinliği düzenlendi

Creditwest Bank, bu yıl 12. kez gerçekleştirdiği "Kendimi Denemek İstiyorum" ve "Software Genius" staj programlarını başarıyla tamamlayan gençlere yönelik özel bir "Happy Hour" etkinliği düzenledi. Programın sonlandığını simgeleyen sertifika töreninin ardından, stajyerler ve banka yöneticileri bir araya gelerek samimi bir ortamda sohbet etme fırsatı buldu.

Lefkoşa'daki Mod Cafe'de düzenlenen etkinliğe, staj programlarına katılan gençlerin yanı sıra Creditwest Bank'ın üst düzey yöneticileri ve iç eğitmenleri de katıldı. Etkinlik sayesinde genç stajyerler, program süresince edindikleri teorik ve pratik bilgileri yöneticilerle paylaşma ve iş hayatına dair deneyimlerini daha yakından dinleme imkanı buldu.

Creditwest Bank'ın gençlere yatırım yapma vizyonunu pekiştiren bu etkinlik, stajyerlerin banka ile olan bağlarını güçlendirerek, gelecekteki kariyerlerine daha motive bir şekilde başlamalarına katkı sağladı.