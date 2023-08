Creditwest Bank çalışan memnuniyetini artırmaya devam ediyor

Kıbrıs'ın kuzeyinde 29 yıldır bankacılık hizmeti sunan Creditwest Bank, ticari hayatta oldukça kısa sayılabilecek bir sürede ülkemizin en büyük özel sermayeli yerel bankası konumuna gelerek 10 yıldır liderliğini devam ettirmektedir.

Creditwest Bank’ın en önemli başarı anahtarı çalışanlarıdır

Konuyla ilgili bilgi veren Genel Müdür Yardımcısı Şahin Pekel; elde ettikleri başarının tesadüfi olmadığını, Creditwest’in en önemli başarı anahtarının çalışanları olduğunu, Creditwest’te herkesin "işinin lideri" olarak çalıştığını ifade etti. Mutlu müşteri için, mutlu çalışanlar gerektiğini, bu nedenle çalışanların gelişimi ve kariyer planlarına çok önem verdikleri için özel politikalar geliştirdiklerini de söyledi.

Pekel, ‘Geldiğimiz noktada insan gücüne yaptığımız yatırımın payı çok büyüktür. Bilinçli çalışan, yaptığı işi sorgulayan, üstün kalite hedefinden vazgeçmeyen, yardımlaşan, gelişmeye ve geliştirmeye açık çalışanlarımız enerjimizin ve başarımızın kaynağıdır.’ diye ekledi.

2023 yılında yapılan ankette “çalışan bağlılığı ve memnuniyeti “ %92 gibi yüksek bir oranda gerçekleşmiştir

Creditwest Bank olarak periyodik dönemlerde bağımsız profesyonel firmalardan hizmet alarak Çalışan Memnuniyet anketi düzenlenmektedir.

Anket ile çalışanların; çalışma ortamı, performans yönetimi, çalışma güvenliği, çalışma kültürü, çalışan bağlılığı ve motivasyonu ile ilgili görüşleri alınmakta, anket sonuçları doğrultusunda, elde edilen bilgiler titizlikle değerlendirilmekte, atılması gerekli adımlara yönelik aksiyon stratejileri planlamakta ve bunların doğru ve etkili şekilde çalışanlara aktarılması konusunda da çalışmalar yapılmaktadır.

Ayrıca, çalışan memnuniyetinin dolaylı olarak müşteri memnuniyetini de etkilediği unutulmamalıdır. Kurumundan memnun bir çalışan, yüksek bir motivasyon ve bağlılıkla çalışarak bunu müşteri ile kurduğu ilişkiye de yansıtacaktır. Ayrıca memnun çalışan; üretken, inovatif ve isteklidir. Dolayısıyla, çalışan memnuniyeti araştırmaları ile düzenli olarak çalışanların memnuniyetini takip etmek ve sorunları ortadan kaldırarak memnuniyeti artırmak, aynı zamanda verimli ve karlı bir iş ortamını da beraberinde getirmektedir.

Bu yıl yapılan çalışan bağlılığı ve memnuniyeti anketinde çalışanların performans yönetimine olan inancı, iş memnuniyeti ve Creditwest’teki çalışma kültürünün yeniliklere ve gelişime açıklığı yüzdeliği %92 olarak gerçekleşmiştir.

Terfi sisteminde içten yönetici yetiştirme oranı %95 yükseldi

Creditwest Bank Genel Müdür Yardımcısı Şahin Pekel, ‘Her yıl şirket içinde yapılan terfi sınavları ile çalışanların uzmanlık alanlarına göre farklı terfi süreçleri bulunmaktadır. Creditwest Bank olarak yılbaşında her bölüm için norm kadro oluşturulmakta ve bu kadrolarda ihtiyaca bağlı olarak terfi süreçleri planlanmaktayız.

Kariyer planlamasının en güzel örneklerinden biri de Genel Müdürümüz Sn. Mazher Zaheer’in yeni üniversite mezunu memur olarak başladığı görevine Bankanın Genel Müdürü olarak devam etmesidir.

İç terfi oranımızın %95 seviyesine ulaşmış olmasının gururunu yaşıyoruz.’ diye konuştu.

Çalışanların özlük hakları

Genel Müdür Yardımcısı Şahin Pekel yaşanan ekonomik gelişmeler değerlendirildiğinde hayat şartlarının zorlaştığının açıkça görüldüğünü ve Creditwest olarak enflasyon oranının yüksek olduğu dönemlerde yılda iki kez maaş artışı yaptıklarını ifade etti.

Çalışanlarımızın aylık maaşlarına ek olarak, her yılsonu 13. Maaş, her ay yemek yardımı, dünyanın her yerinde geçerli Sağlık Sigortası, uzun yol yapanlara yol yardımı yapıldığını ayrıca banka hedeflerinin gerçekleştirilmesi katkı koyan personele ek Prim ödemesi yapıldığını da söyledi.

Çalışanlara farklı uzmanlık alanlarında toplam 3035 saat eğitim verildi

Çalışanların yetkinlikleri dikkate alınarak deneyim ve becerinin arttırılması yönünde eğitim ve seminerler düzenlenmekte, çalışanlarının kariyer planında alması gereken eğitimleri uzmanlıklarına özel olarak planlamaktadır. Bu anlayışla son bir yıl içerisinde 244 çalışana 3035 saat iç eğitim ve dış eğitim verilmiştir.