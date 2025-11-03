“Crans Montana dahil, tüm yakınlaşmalara saygı gösterilmeli”

İki Toplumlu Barış İnisiyatifi – Birleşik Kıbrıs geniş bir heyetle birlikte İsviçre Büyükelçisi Christoph Burgener ve Misyon Başkan Yardımcısı Candice Léchot ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmede, İki Toplumlu Barış İnisiyatifi – Birleşik Kıbrıs platformunun çalışmaları ve amaçları ile, iki toplumlu inisiyatifin son 25 yıl içerisinde Kıbrıs’ın siyasi eşitliğe dayalı iki toplumlu, iki bölgeli bir federasyon çatısı altında yeniden birleşmesi mücadelesindeki rolü hakkında kısa bir bilgilendirme yapıldı.

Barış İnisiyatifi, Kıbrıslı Türk Liderlik seçimlerinin etkileyici sonucu ile oluşan fırsat penceresinin ve müzakere sürecinin yeniden başlatılması yönündeki umutların önemini vurguladı. Ayrıca, yenilenecek bir süreçte Crans Montana dahil olmak üzere tüm yakınlaşmalara saygı gösterilmesi ve BM Genel Sekreteri’nin 6 maddelik çerçevesine ilişkin somut önerilerin masaya konulmasının zorunlu olduğu ifade edildi.

Görüşme sırasında, İsviçre’nin yönetim modeli üzerinden çıkarılabilecek derslere kapsamlı şekilde değinildi ve bu deneyimden nasıl yararlanılabileceğine ilişkin fikirler ele alındı.

İki Toplumlu Barış İnisiyatifi – Birleşik Kıbrıs, İsviçre’nin Kıbrıs sorununun barışçıl çözümü arayışındaki yapıcı rolü ve özellikle Kayıp Şahıslar Komitesi (CMP) gibi önemli kurumlara sağladığı maddi destek için derin takdirlerini ifade etti.