CoronaVac ilgili yeni açıklama: Aşının 'genel koruma oranı' yüzde 50,38

Türkiye'nin satın aldığı ve KKTC'ye de gönderilecek olan CoronaVac aşısının Brezilya'daki denemelerde elde ettiği sonuçlara ilişkin yeni bir açıklama yapılarak; aşının 'genel koruma oranı'nın yüzde 50.38 olduğu belirtildi.

Aşıyı üreten Çin şirketi Türkiye'nin satın aldığı Sinovac'ın Brezilya'daki ortağı Butantan Enstitüsü, Faz-3 sonuçlarında elde ettikleri genel koruma oranının yüzde 50.38 olduğunu duyurdu.

Gazete Duvar'ın aktardığına göre, Butantan'ın klinik araştırma bölümünün medikal direktörü Ricardo Palacios, yeni oranın içinde klinik tedavi ihtiyacı hissetmeyecek derece hafif hastaların veya asemptomatik vakaların da bulunduğunu söyledi.