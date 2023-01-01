Çok eğlenelim bu sene

Asker kaçağı sahte milliyetçiler, hayatlarında mevzi görmemiş salon mücahitleri ve hepsinden tehlikelisi, geçmişinde Türk Bayrağı yakacak seviyede ilginç bir “düşmanlık” bulunan sonradan dönmelerin Kıbrıs’ta en çok dile getirdikleri konu, barış ve çözüm yanlılarına “Türkiye düşmanı” demektir…

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Defalarca yazdım ama 2023’ün ilk “kaleme aldığım” ya da “klavyeye döktüğüm” bu yazısında tekrar etmekte bir yanlış görmüyorum; tümünüze sorarım, “siz gerçekten salak mısınız?”

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Mesela ben Türkiye düşmanıysam hatta size göre Türkiye’ye küfür bile ediyorsam, niye kimse mahkemeye gitmiyor?

Değil Türkiye’ye, Japonya’ya veya ne bileyim Pakistan’a da küfür etmek kesinlikle suçtur!

Yabancı bir devlete, yabancı bir devlet yetkilisine hakaret etmenin cezası vardır…

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Bakın, Türkiye’yi yönetenler de yönetmeye talep olanlar da, Dünya’daki tüm gazeteciler gibi, Kıbrıslı gazetecilerin de eleştirisine maruz kalır, kalacaktır…

Bu, gazetecilerin en doğal hakkıdır…

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Peki, asker kaçağı sahte milliyetçiler, hayatlarında mevzi görmemiş salon mücahitleri ve hepsinden ahlaksızı, Türk Bayrağı yakıcısı eski yoldaşımızın, inatla ve ısrarla ben dahil bir çok kişiye “Hain, Türk düşmanı, Türkiye düşmanı” demesinin sizce sebebi ne olabilir?

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Çeşitli sebepleri olmakla birlikte, bunların tavrının ve bu yalaka tavrın muhatabı Türkiye’deki yobazların tek bir hedefi vardır, “kişisel cukkaları doldurmak, makamları korumak”…

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Hakaret ediyorsak, küfür ediyorsak, mahkemeye gidin kardeşim…

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İçlerinde biri var, geçmişte kendisine methiyeler düzmüşüm…

Ama şimdi “sövüyormuşum”…

Doğrudur, çok saygı duydum, çok inandım ve çok da güvendim; hayatımın en büyük hatasını yaptım…

Kendisinden hayatım boyunca hiçbir talepte bulunmadım, “gel benimle çalış” dedi…

“Helal süt emmiş Türk çocuğu yok mu?” dedi bir “patronu”, beni kovması için 10 saniye yetti…

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Türk Bayrağı yakan kişi, “Türkiye’ye sövüyor, dava edeceğim” dedi…

İşimizi kaybettik…

Bizimkisi en iyi yaptığı şeyi yine yaptı; Korktu!

“Aman kellemi alırlar” dedi, ödü mokuna karıştı!

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“Helal süt emmiş”…

Bunu söyleyen kişi, hayatını herhalde hep helal sütle geçirdi…

Biz araya domuz bannası kattık, doğrudur!

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Serhat seçimde O’nu destekledi, bunu destekledi…

Sabaha kadar sebep sayarım…

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Hayal kırıklığı yaşadım mı?

Desteklediğim insanlarla ilgili olarak sordum; yanıtlıyorum; evet çok yaşadım…

Belki daha da yaşayacağım…

Ama ne Dünya görüşümü değiştirdim, ne de Kıbrıs sorununa bakışımı…

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Ersin mi?

Hangi Ersin?

Bir tek Ersin tanıyorum, Hakkarili Ersin Korkut!

Yılmaz Erdoğan’ın yeğeni!

Çok komik adam, bayılıyorum!

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Filmleri var mı?

Çooook!

İzlemekten büyük keyif alıyorum!

Gülüyorum, yine gülüyorum!

Adamın şivesi midir ağzı mıdır, konuştuğu anda, o muhteşem espriler beni zaten güldürerek öldürmeye yetiyor!

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Komedi dışında başka filmler mi?

Var, biliyorum, herkes biliyor…

İzlemiyorum!

İğrenç buluyorum!

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Helal süt emmek mi değil mi bilemem ama bir emme basma tulumba olduğu gayet net görünüyor!

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Sedat Peker mi?

Çok film varmış elinde…

Bekliyoruz…

Vizyona girdiğinde artistimizin ne yapacağını doğrusu acayip merak etmekteyim!

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Haydi 2023…

Eğlendir bizi…

Gülelim, eğlenelim…

Devleti yöneten fakirler!

İnternet gazetelerimizden Tiken’in dün manşetindeki haber muhteşemdi…

Çok yoksullaşmışız…

Fakiriz, fakir!

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Ama 2022’de yani geçtiğimiz yıl, ülkeyi yönetenler, sürekli olarak vatandaşa “ucuzluk gelecek, ucuzlatacağız” diye sözler vermiş.

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Yalan!

Tiken gazetesine göre “ucuzlatacağız” iddiası, 2022’nin en büyük yalanı olmuş…

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Daha ne yalanlar var!

Hep yalan!

2022, “hırsızlık, ahlaksızlık, çözümsüzlük, yalnızlaşmak, göç, batış, iflas”ların yılı oldu…

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Zaten 2022’nin olayı da bence Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği Başkanı Gürsel Benan’ın, “doğru söyleyemeyenlere”, yüzlerine bakarak “doğruları” söylemesiydi…

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Yalanlar mı?

En ahlaksız, en adi yalanı nerede söylediler peki?

Ve hala söylemeye devam ediyorlar!

Merhum Birkan Uzun’un bir yıl önceki vefatından sonra verdikleri sözler de hep yalandı…

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Aile, geçtiğimiz Cumartesi, evlatlarını mezarı başında andı…

Çok kalabalık bir anmaydı…

Baba ve kızkardeş konuştu, biz ağladık…

Umarım her yıl aynı kalabalık toplanır…

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Ama yine umarım ki, onlarca söz verip tutmayan ya da tutamayan ancak pişkin pişkin anma törenine gelip konuşma bile yapan “devleti yöneten fakirler”; seneye orada olmazlar…

38 yaşındaki Ronaldo’nun Suudi Arabistan’daki Al- Nassr adlı yeni takımından alacağı para yılda 200 milyon Dolar… Yaklaşık 4 milyar TL… Ronaldo bir yıllık maaşını KKTC’ye bağışlasa, tanesi 100 milyon TL’den 40 külliye veya yine tanesi 100 milyon TL’den 40 tane hastane yapabiliriz… Fakir miyiz? Yooook, egemen ve eşitiz canım! Ne fakiri?