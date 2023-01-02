2022’den bazı KIBRISLI KİTAPLAR

Yazılı basın ve özellikle gazeteler benim için büyük bir önem taşımaktadır.

Yakın geçmişimize dair araştırmacılarımızın en değerli ve yararlı kaynaklarından biridir gazeteler. 1940’lı, ‘50’li, ‘60’lı yılların gazeteleri, ki yarım asırdan fazla bir zaman diliminden bahsediyoruz geriye dönüşümüzde, benim gibi birçok araştırma yapan yazarların en önemli kaynakları olmuştur olmaya devam etmektedir.

Bu bağlamda gazete sayfalarında yer alan, yer verdiğimiz araştırma, köşe yazısı, siyasi, kültürel, sanatsal, sosyal alanlardaki yazılarımız ve elbette günlük haberler, bir belge niteliği taşımaktadır.

2023 yılının bu ilk gününde, eski yallarda ülkemizde yayınlanan kaset ve Cd müzik albümlerimze yer verirken, bu “geleneksel” yazımızı, son yıllarda, ülkemizde yayınlanan ve benim ulaşabildiğim Kıbrıslı Kitaplarımızın bir dökümünü vermekle sürdürmekteyim.

Elbette belirttiğim gibi aşağıda verdiğim litse, hem BRT’deki Tv programım nedeniyle arşivlediğim Kıbrıslı Kitaplar hem de Işık Kitabevimizin web sayfasından derleyebildiğim 2022 baskı tarihli kitaplardır. 53 adet kitabı buraya alabilmiş olmakla beraber, bu listenin dışında mutlaka başka kitaplarımızın-yazarlaırmızın olduğu gerçeğini de bir yerlere not etmekte fayda var. Amacım, ileriki yıllarda bu “yayın dökümüyle” biraz da olsa konuyla ilgili araştırmacılarımıza bir katkı sağlamaktır. Bundan dolayı gözümden kaçan, ulaşamadığım diğer yayınlar için, yazarlarından özür dilerim.

Yaşadığımız Pandemi döneminin ardından, Ukrayna savaşı, Türkiye’deki ekonominin kötü gidişatı ve dolayısıyla Türk Lirası’nın döviz karşısındaki müthiş kaybı mallesef bizleri de derinden etkilemektedir.

Yazın alanımızda bunun yansıyışı, kitap basmak için kağıt ücretinin artmış olması ve bununla da kalmayıp genel olarak başka ülkelerdeki gibi kağıt sıkıntısının varlığı, bu alanda baskı ücretlerini müthiş bir şekilde artırmıştır. Neredeyse baskıdaki emek gideri aynen kalmak zorundayken, kağıt giderindeki artışla artık kitap baskı adeti, 500’lerden 300 adete düşmekte. Deyimi yerindeyse; Kıbrıslı yazarların ürünlerini okumak isteyen ve hatta “koleksiyon” yapanlara hitap edilir bir duruma gelindi. Buna rağmen yine de kitap yazım ve üretimimiz devam etmektedir.

Roman yanında araştırma ve bilim kurgu romanlarımızın da artış göstermesi çok sevindirici. Özellikle son yılarda “fantastik roman” veya “bilim kurgu romanları”, bu alanda uğraş veren çok değerli gençlerimizin yeni yazım alanları. Bu da, genel olarak Kıbrıs Türk Edebiyatı’nın zenginleşmesi demektir. Şiir kitapları pek fazla yayınlanmasa da özellikle genç roman yazarlarıyla tanışmanın, okurlar açısından mutluluk verici olduğuna inanıyorum.

2023 yılının bu ilk gününde en büyük temennim, bellek izdüşümü olan kitap yayınlarımızın her alanında üretimlerimizi sürmesidir. Çünkü tarihimiz ve belleğimiz bu kitaplarda yaşar olmaktadır...

01-Ahmet Omeraga

"Geleneksel Kıyafetten Kostüme-1890/1980"

704 syf, Mart 2022

02-Ahmet Sanver

"Bitmeyen Hatıralar-16"

119 syf, 2022

03-Ahmet Sanver

"Bitmeyen Hatıralar-17"

121 syf, Eylül 2022

04-Ali Nesim

“Karagöz Yeniden Kıbrıs’ta”

KT Yazarlar Birliği Yayını, 54 syf, Mayıs 2022

05-Aslı Murat

“Anka’nın Yolculuğu - Barış Demokrasi ve Eşitlik Yazıları”

Işık Kitabevi Yayınları, 270 syf, 2022

06-Aycan Keskin

“Siyah Bahar”

KeKeMe Kitap Yayın, 197 syf, 2022

07-Ayhatun Ateşin

“Çağdaş Mağusa Gravürleri”

DAÜ yayınları, 271 syf, 2022

08-Berfin Boztemir

“Yaşam Işığını Kapatırsa”

Dorlion Yayınevi, 53 syf, 2022

09-Bülent Küçük

“Özlü Sözler ve Yazılar-2”

Dehan yayınları, 80 syf, 2022

10-Efdal Keser

“Çamurda Politik Çalım”

Dorlion Yayınevi, 248 syf, 2022

11-Elnur Ağayev

“Oysa ki Şampiyonluğu Yazacaktım”

256 syf, 2022

12-Eralp Adanır

"Müziğimizde '60'lar '70'ler Söyleşiler"

Mete Adanır Vakfi yayınları, 300 syf, Şubat 2022

13-Ferdiye Yurdakul

"Nefes"

73 syf, Haziran 2022

14-Fezile Olkanlı

"Kırmızı Liman"

İkinci Adam yayınları, 203 syf, 2022

15-Gülden Plümer

“Kaybolan Yalnız Onlar Değildi-Kayıp Şahıslar Komitesinde On Beş Yıl”

170 syf, 2022

16-Güven Uludağ/Koral Özkoraltay/Osman Y Kırmızı

"Bir Sır Adam-İlter Kırmızı"

531 syf, 2022

17-Gürkan Uluçhan

"Bit Pazarı"

İkinci Adam yayınları, 361 syf, 2022

18-Gülşen Şenderin

“Aşklarına Tanıktı Beyoğlu””

Artshop yayını, 103 syf, Haziran 2022

19-Hasan Özkanlı – (Can Sinan Karlıova)

“Volkan & TMT’nin Larnaka Teşkilatı”

Galeri Kültür Yayını, 79 syf, Mayıs 2022

20-Hüseyin Ezilmez

“K.T. Edebiyatının İlk Tiyatro Eser-FELÂKET (1875) ve Namık Kemal’in Öğrencisi Kıbrıslı Hasan Nef’i”

KIBATEK ve KITED yayınları, 2022

21-Hüseyin Kaba

“Çığlık Çığlığa Lefkoşa 6, Afrika Yaıları-3, Sarayönü ve Çevresi”

KA yayınları, syf:173, 2022

22-İbrahim Türk

“Kıbrıs Fetva Emini - Hürremzade Mehmed Hakkı Efendi ve Fetvaları”

Kitap Dünyası, 400 syf, 2022

23-Kâmil Özay

"Toplu Eserleri-Sevda ile Bulut"

KT Yazarlar Birliği Yayını, 310 sayfa, Ekim 2022

24-Kolektif

"Bir Negatif Bir Pozitif"

Işık kitabevi, 88 syf, Mart 2022

25- Kutlu Adalı

“Hasanbulliler ve Kel Hayrettin-İki Perdeli Oyun”

KT Yazarlar Birliği Yayını, 63 syf, Temmuz 2022

26-Leontios Makhairas

“Kronaka-Güzel Ülke Kıbrısın Hikayesine Dair Bir Kronik Cilt 1”

Hiperlink Yayınları, 363 syf, 2022

27-Makarios Druşotis

"Crans Montana-Kıbrıs Sorununun Çözümü Nasıl ve Neden Engellendi"

Galeri Kültür yayınları, 368 sayfa, Kasım 2022

28-Mustafa Doğrusöz

“Silik Anılar Durağı/Cennete Düşen Gölge”

Mete Adanır Vakfı Yayını, 160 syf, Mayıs 2022

29-Mustafa Erçakıca

“Kolombiya'da Çatışma Sonrası Dönem: Birleşmiş Milletler Faaliyetleri ve Covid-19 Kapsamında Bir İnceleme”

Legal Yayıncılık, 106 syf, 2022

30-Mete Özsezer

“İngiliz İdaresinde Kıbrıs Türklerinde Ortaöğretim”

Eğiten Kitap yayınları, 417 syf, 2022,

31-M KANSU

"BARIŞ"

Ürün Yayınları, 80 sayfa, Mayıs 2022

32-Mutlu Soykurt

“Işın Ramadan Cemil”

YDÜ Kültür Yayınları, 60 syf, Şubat 2022

33-Niyazi Kızılyürek

“Barış Mezarlığı (Rumca - Türkçe)”

Işık Kitabevi Yayınları, 204 syf, 2022

34-Osman Güvenir

“Dr. Küçük’ün 80 Yıllık Eseri”

Dr. Fazıl Küçük Vakfı (Halkın Sesi), 240 syf, 2022

35-Özgül Ilıcak

“İki Kere Ölmek”

Başlık Yayınları, 278 syf, 2022

36-Pembe Tanyol

"JADE"

211 syf, Mayıs 2022

37-Şöhret Başaran Howells

"GINDIRIK"

Işık Kitabevi, 475 sayfa, Ağustos 2022

38-Serpil Yalçın

“Yasaklı”

99 syf, Mart 2022

39-Sör George Hill

“Kıbrıs Tarihi 1”

Galeri Kültür Yayınları, 223 syf, Mart 2022

40-Turgül Tomgüsehan

“Ada Karanlığı-2”

Galeri Kültür Yayınları, 336 syf, 2022

41- Ufuk Aydoğan

“Kulübe”

Dorlion Yayınevi, 58 syf, 2022

42-Ulvi Keser, Neriman Saygılı

“FBIS Kıbrıs-İntellijans Espiyonaj Casusluk”

Tulpars Yayınevi, 333 syf, 2022

43-Ümit İnatçı, Ela Zeytinoğlu, Ali Akay

“Görünenin Ötesinde Kendini Anlatan Mülteci”

Ütopya Yayınevi, 94 syf, 2022

44-Ümit İnatçı

“Oyuncul Düşünceler”

Ümit İnatçı Sanat Merkezi, 120 syf, 2022

45-Ünver Alibey

"Zaman Tutulması"

Işık Kitabevi, 239 sayfa, 2022

46-Ünver Alibey

"Evrenin Tacirleri"

Paris Yayınevi, 202 syf, Eylül 2022

47-Ünver Alibey

"Geleceğin Efendileri"

Paris yayınevi, 252 syf, Eylül 2022

48-Ünver Alibey

"Işık Prensi"

Bulut yayınevi, 338 sayfa, Şubat 2022

49-Vladislav Matselevich

“Kuzey Kıbrıs Mantarlar ve Diğer Sakinleri -Northern Cyprus Mushrooms and Other İnhabitias”

Işık Kitabevi Yayınları, 190 syf, 2022

50-Yücel Dolmacı

“Bir Dönemin Panoraması 1946-2022”

462 syf, 2022

51-Zafer Muhtaroglu

"Maviyi Koklamak-30 Yıl Önce 30 Yıl Sonra"

191 syf, Şubat 2022

52-Zeki Erkut

"Artık Sır Yok"

Khora Kitap, 240 syf, Şubat 2022

53-Dr.Erdem Beyoğlu/Ümmü Gülsüm Çinici/Prof.Dr.Şevket Öznur

"Çocuklara Masallar"

Ailemiz Yayıncılık, 48 syf, Aralık 2022